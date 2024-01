(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi avoir consenti un contrat aux joueurs américains James Morgan et Ja’chai Baker.

La Presse Canadienne

Morgan, un quart de six pieds quatre pouces et 229 livres, a passé la saison 2023 avec les Maulers de Pittsburgh, dans la United States Football League. Il a complété 23 de ses 48 passes pour des gains aériens de 210 verges.

Originaire de Green Bay, au Wisconsin, Morgan a été sélectionné par les Jets de New York lors de la quatrième ronde du repêchage de la NFL de 2020. Âgé de 26 ans, il a passé du temps avec les Panthers de la Caroline, les Steelers de Pittsburgh, les Colts d’Indianapolis et les Cardinals de l’Arizona.

Morgan a disputé trois saisons avec les Green Falcons de l’Université Bowling Green State avant de porter les couleurs des Golden Panthers de l’Université Florida International. Il a participé au East-West Shrine Bowl en 2020 et il a obtenu une invitation au Combine de la NFL.

Baker, un joueur de ligne offensive qui mesure six pieds six pouces et pèse 310 livres, a passé les saisons 2017 et 2018 avec les Reivers de Iowa Western Community College. À sa deuxième année, il a été choisi sur la deuxième équipe d’étoiles de la conférence ICCAC.

Baker a joué pour les Redhawks de l’Université Southeast Missouri State en 2019 et 2020. Il a terminé sa carrière universitaire avec les Jaguars de l’Université South Alabama.

En mai 2022, Baker a participé au mini-camp des Falcons d’Atlanta avant de jouer dans la XFL avec les Guardians d’Orlando et les Roughnecks de Houston, en 2023.

Les Alouettes ont aussi annoncé que le maraudeur canadien Zach Lindley prenait sa retraite. Le joueur de 24 ans a disputé 23 matchs en deux saisons avec la troupe montréalaise.

Choix de huitième ronde en 2022, Lindley a gagné la coupe Grey en 2023. L’ancien des Mustangs de l’Université Western a aussi remporté la Coupe Vanier en 2021.