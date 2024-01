(Indianapolis) L’entraîneur-chef des Texans de Houston DeMeco Ryans savait que le duel contre les Colts d’Indianapolis en fin de saison allait être bien différent de celui du mois de septembre. Il n’avait toutefois jamais imaginé que le scénario puisse changer autant.

Michael Marot Associated Press

Seize semaines après que les deux entraîneurs-chefs – Ryans et Shane Steichen – eurent été questionnés à de nombreuses reprises sur leurs quarts d’avenir, les deux clubs joueront un match décisif pour une place dans les éliminatoires.

« On est une équipe complètement différente présentement, a dit Ryans. Vous regardez les vidéos [du premier match], et vous vous dites : “wow”. Je suis encouragé de voir à quel point on s’est améliorés. On sait qui nous sommes maintenant.

« Je crois que plus tôt dans la saison, toutes les équipes tentent de trouver leur identité. Comment allez-vous jouer ? Je pense que maintenant, nous savons qui nous sommes. »

C’est le cas pour les Colts également.

Avec des fiches identiques de 9-7, les deux équipes se trouvent au sein d’une triple égalité au sommet de la section Sud de l’Américaine. L’une d’elles mettra un terme à une disette sans éliminatoires en l’emportant, samedi. La dernière participation des Texans remonte à 2019, tandis que celle des Colts était en 2020.

Et si les Jaguars de Jacksonville perdent dimanche contre les Titans du Tennessee, les gagnants du match de samedi seront sacrés champions de la section et disputeront un dernier match à domicile lors du premier tour éliminatoire.

Les deux équipes jouent des rencontres significatives moins de huit mois après avoir repêché un quart parmi les cinq premières sélections, mais ils n’ont pas emprunté le même chemin.

Les Texans ont pu compter sur une première saison historique de C. J. Stroud et sur une unité défensive meilleure que prévu. Stroud a lancé 21 passes de touché, a subi seulement cinq interceptions et est à 156 verges du plateau des 4000 même s’il a raté deux matchs en raison d’une commotion cérébrale.

Les Colts se sont tournés vers le vétéran quart Gardner Minshew puisque la recrue Anthony Richardson a subi une blessure à une épaule qui a mis un terme à sa saison lors de la cinquième semaine d’activités. Minshew a répondu en menant les siens à la victoire lors de six de ses huit départs.

« Vous construisez quelque chose et ça gèle, la chimie – comme j’ai dit, ça commence toujours au milieu de la saison, a dit Steichen. Évidemment, vous voulez que ça continue. Je pense que c’est ce que nos gars ont fait pour nous mettre dans la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement. »

Résultat : deux équipes que peu de gens voyaient jouer dans les éliminatoires disputeront l’un des matchs les plus attendus de la dernière semaine du calendrier de la NFL.

« J’ai dit à mes coéquipiers plus tôt, c’est le même sport auquel on joue depuis qu’on est jeunes, alors rien ne change, a dit Stroud. Il faut qu’on se prépare sérieusement et qu’on fasse tout ce qu’on a besoin de faire pour essayer de gagner. »