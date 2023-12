Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la NFL.

Associated Press

Il s’agissait de son 15 e touché de la saison. L’ancienne marque de 14 appartenait à Cam Newton et avait été réalisée en 2011 avec les Panthers de la Caroline.

Hurts a franchi la ligne des buts de la ligne d’une verge tôt au premier quart, lundi, pour procurer aux Eagles de Philadelphie une avance de 7-0 contre les Giants de New York.

Jalen Hurts a inscrit un autre touché à l’aide du « Tush Push », ce qui lui a permis d’éditer le record de la Ligue nationale de football pour le plus grand nombre de majeurs par la course par un quart-arrière lors d’une même saison.

Les Raiders ont le dessus sur les Chiefs

PHOTO REED HOFFMANN, ASSOCIATED PRESS Zamir White (35)

Les Raiders de Las Vegas ont réussi deux touchés défensifs pour une deuxième semaine de suite, en route vers une victoire de 20-14 aux dépens des Chiefs de Kansas City, lundi.

Le plaqueur défensif Bilal Nichols a retourné un échappé sur une distance de huit verges pour un touché. Seulement sept secondes plus tard, Jack Jones a réussi un majeur à la suite d’une interception retournée sur une distance de 33 verges.

Les Raiders (7-8) ont mis fin à une séquence de six revers contre les Chiefs (9-6) et ils ont gardé en vie leurs espoirs de participer aux éliminatoires.

Les Chiefs ont raté une occasion de s’assurer du titre de la section Ouest de l’Association américaine pour une huitième année de suite. Ils ont connu une de leurs pires performances depuis que Patrick Mahomes est au poste de quart.

En plus des deux touchés défensifs, Harrison Butker a raté un placement et les Chiefs ont encore été victimes des pénalités et des passes échappées. Ils n’ont pas converti deux quatrièmes essais en deuxième demie.

Les Chiefs ont eu une chance de l’emporter après que Mahomes eut rejoint Justin Watson dans la zone des buts avec 2 : 42 à écouler, mais dès la possession suivante, le porteur de ballon des Raiders Zamir White a effectué une course de 43 verges. Ils ont pu écouler les dernières secondes.

Mahomes a complété 27 de ses 44 passes pour des gains aériens de 235 verges, en plus d’être victime d’une interception.

Les Raiders, qui jouaient sans leur porteur de ballon Josh Jacobs, ont gagné malgré une journée terne en attaque.

Le quart Aidan O’Connell a vu neuf de ses 21 tentatives par la voie des airs être captées pour des gains de 62 verges. Il n’a complété aucune passe après le premier quart. White a récolté 145 verges au sol.

Dave Skretta, Associated Press