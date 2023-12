(Saint-Jérôme) Après deux années remplies de succès à Trois-Rivières, les Alouettes de Montréal ont annoncé lundi que leur camp d’entraînement déménagera à Saint-Jérôme à compter de mai prochain.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le président et chef de la direction des Alouettes, Mark Weightman, en a fait l’annonce au Complexe sportif Claude-Bruneau, où sera tenu le camp, en compagnie du maire de Saint-Jérôme, Marc Bourcier.

L’entente est d’une durée de deux ans (2024-2025), avec une option pour une troisième année.

Le Complexe sportif Claude-Bruneau vient d’être érigé à Saint-Jérôme. Ouvert depuis juin dernier seulement, l’édifice de quelque 27 millions est doté de plateaux modernes, d’un terrain de football aux dimensions de la Ligue canadienne de football et de toutes les salles d’entraînement et de réunion nécessaires pour accueillir la centaine de joueurs et l’équipe d’entraîneurs des Alouettes pour la durée du camp.

Les installations seront uniquement réservées aux Alouettes pendant la durée du camp.

Weightman a pris bien soin de souligner que ce n’était pas en raison d’une insatisfaction envers l’accueil et les installations des Diablos du Cégep de Trois-Rivières que l’équipe quittait la Mauricie pour les Laurentides, mais bien par désir de faire profiter une autre région.

Le complexe jérômien ne dispose toutefois pas de dortoirs. Les Alouettes ont donc convenu d’un partenariat avec le Comfort Inn de Saint-Jérôme afin de loger tout le monde.

Le camp d’entraînement des Alouettes se mettra en branle à la mi-mai. L’équipe disputera son premier match préparatoire le 25 mai, au stade Percival-Molson, et entamera sa saison contre les Blue Bombers, à Winnipeg, le 6 juin.