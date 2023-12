Lisez les comptes rendus des parties disputées dimanche dans la NFL.

Joe Flacco a récolté des gains par la passe de 311 verges pour trois touchés à ses débuts avec les Browns de Cleveland, qui ont résisté à une poussée tardive orchestrée par Trevor Lawrence et ses Jaguars de Jacksonville pour l’emporter 31-27, dimanche.

Âgé de 38 ans, Flacco a accepté un contrat avec les Browns (8-5) il y a trois semaines. Il a offert le genre de performance qu’il offrait annuellement à titre de visiteur avec les Ravens de Baltimore. Le quart a complété 26 de ses 45 passes pour porter sa fiche à 10-2 comme partant à Cleveland.

Lawrence prenait part au match malgré une blessure à la cheville droite subie lundi. Il a été victime de trois interceptions – un sommet cette saison pour lui – avant de ramener les Jaguars (8-5) dans le match au quatrième quart.

Sa troisième passe de touché – complétée par Evan Engram avec 1 : 33 à jouer – a placé le club de la Floride à quatre points de ses adversaires. Myles Garrett a toutefois réussi un sac aux dépens de Lawrence lors de la tentative de transformation de deux points.

Les Browns ont ensuite récupéré le ballon sur un botté court pour sceller le résultat du match.

Flacco a lancé deux passes de touché en première demie à l’ailier rapproché David Njoku et a rejoint le receveur éloigné David Bell sur une distance de 41 verges pour le majeur au quatrième quart.

Les Browns ont dû utiliser quatre quarts-arrière en raison des blessures et mettent maintenant leurs espoirs de participer aux éliminatoires entre les mains de Flacco.

Les Jaguars ont subi une deuxième défaite en six jours malgré la présence de Lawrence. Le pivot n’a pas connu un grand match, terminant avec 28 passes réussies sur 50 tentées et 257 verges. Il devait se débrouiller sans l’un de ses meilleurs receveurs puisque le nom de Christian Kirk a été placé sur la liste des blessés, plus tôt cette semaine.

C’était une première défaite sur la route en sept rencontres pour les Jaguars cette saison. Ils tentent de garder les Colts d’Indianapolis (7-6) et les Texans de Houston (7-6) derrière eux dans la section Sud de l’Américaine. Les deux clubs ont perdu, dimanche.

Martin Emerson a réussi deux interceptions aux dépens de Lawrence, qui a raté une passe sur un quatrième essai avec 3 : 30 à faire au match.

Tom Withers, Associated Press