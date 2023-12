Lisez les comptes rendus des parties disputées dimanche dans la NFL.

Baker Mayfield a réussi une passe de touché de 11 verges à Cade Otton avec 31 secondes à écouler au quatrième quart, dimanche, guidant les Buccaneers de Tampa Bay vers un gain de 29-25 contre les Falcons d’Atlanta.

Les Falcons (6-7) ont pris l’avance 25-22 grâce à une course de touché de six verges de Desmond Ridder, avec 3 : 23 à jouer au dernier quart.

Mayfield a ensuite orchestré une montée de 75 verges en 12 jeux, dont une passe de 32 verges à Chris Godwin.

Les Buccaneers ont bonifié leur dossier à 6-7.

Il y a donc une triple égalité au somment dans la section sud de la Nationale, avec les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Atlanta a eu une dernière chance à partir de la ligne de 31 adverse. Drake London a toutefois été arrêté à trois verges de la zone des buts, après avoir saisi une passe en milieu de terrain.

Mayfield a obtenu 144 verges aériennes, avec deux passes de touché.

Il a aussi généré un jeu passe et course de 31 verges pour un touché au troisième quart, au profit de Rachaad White.

Mayfield a aussi atteint la zone payante via une course d’une verge, au début du deuxième quart.

Younghoe Koo, des Falcons, a raté son coup à partir de 50 et 52 verges en première demie.

Atlanta a eu toutes sortes de problèmes sur la ligne offensive.

Le centre Drew Dalman (cheville) et le plaqueur droit Kaleb McGary (genou) n’ont pas joué, blessés.

Le plaqueur gauche, Jake Matthews, a quitté à cause d’une blessure au genou en première demie.

Matthews a effectué 156 départs consécutifs, un record de la formation, mais cette séquence pourrait être menacée.

Le garde droit Chris Lindstrom a également souffert d’un problème à la cheville, mais il a pu revenir dans le match.

Lui et le garde gauche, le Québécois Matthew Bergeron, étaient les seuls réguliers sur une ligne où Ryan Neuzil effectuait son deuxième départ en carrière et deux autres joueurs, Storm Norton et Tyler Vrabel, obtenaient leurs premiers départs.

Vrabel venait d’être rappelé de l’équipe d’entraînement.

Les Falcons joueront trois de leurs quatre derniers matchs à l’étranger, à commencer par une visite à Charlotte dimanche prochain. Atlanta a battu les Panthers 24-10 en septembre.

Paul Newberry, Associated Press