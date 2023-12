(Jacksonville) Le quart des Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence souffre d’une élongation à une cheville, une blessure qui pourrait le contraindre à rater un premier match en carrière dans la NFL.

Mark Long Associated Press

L’entraîneur-chef Doug Pederson a indiqué mardi que des examens sur la cheville droite de Lawrence ont démontré « que tout est stable, tout est bien ». Il a ajouté qu’une intervention chirurgicale « n’est pas nécessairement une avenue que nous souhaitons explorer présentement ».

« Nous verrons comment il progressera dans les prochains jours », a évoqué Pederson, près de 12 heures après un revers de 34-31 en prolongation contre les Bengals de Cincinnati.

Pederson a mentionné que la blessure de Lawrence « avait l’air pire qu’elle ne l’était en réalité. Nous avons été très chanceux ». Il a cependant refusé de dire si Lawrence pouvait espérer jouer contre les Browns (7-5) de Cleveland dimanche.

« Je n’établirai pas d’échéanciers pour Trevor, je ne lui imposerai pas de restrictions, a évoqué Pederson. Nous verrons où il en sera dans quelques jours ».

Lawrence était l’homme de fer des Jaguars depuis qu’ils l’ont repêché au premier rang en 2021. Il s’était blessé à un orteil l’an dernier contre les Lions à Detroit, mais fut en mesure de terminer la rencontre. Il a ensuite été victime d’une élongation au genou gauche contre les Colts d’Indianapolis à la mi-octobre, et il portait une attelle depuis ce temps. Lawrence n’a pas raté de rencontre en trois saisons avec les Jags.

« C’est bien de pouvoir offrir à C. J. (Beathard, le quart réserviste) une semaine de préparation. Trevor demeurera prêt mentalement, et on aura une meilleure idée de sa récupération, a dit Pederson. Ce sera bien pour C. J.. »

Par ailleurs, les Jaguars (8-4) seront privés de l’ailier espacé Christian Kirk pour « un certain temps » en raison d’une blessure au tronc qui pourrait nécessiter une opération. Kirk s’est blessé sur le premier jeu en attaque des Jaguars, et il est demeuré allongé au sol après un gain de 26 verges. Il s’est ensuite relevé et s’est dirigé péniblement vers le vestiaire.