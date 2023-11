(Montréal) Le défilé des Alouettes vient tout juste de se mettre en branle au centre-ville de Montréal.

La Presse Canadienne

Mené par les meneuses de claque, le cortège s’est élancé au coin du boulevard de Maisonneuve et de la rue Crescent. L’entraîneur-chef Jason Maas et sa famille suivaient dans une décapotable, devant les quatre autobus à deux étages transportant joueurs et membres de l’organisation.

Tout ce beau monde a pris la route vers l’est. Le défilé prendra fin à la place des Festivals, au coin de de Maisonneuve et Clark. Déjà, autour de 9 h 30 mercredi, plusieurs dizaines de personnes étaient rassemblées sur place.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le quart Cody Fajardo y est allé d’un discours de motivation qui a touché une corde sensible chez ses coéquipiers la veille de la grande finale.

Des milliers de personnes étaient entassées sur les trottoirs longeant le boulevard de Maisonneuve.

Les Alouettes ont remporté dimanche la huitième Coupe Grey de leur histoire en battant les Blue Bombers de Winnipeg 28-24 sur leur dernière poussée du match, au Tim Hortons Field d’Hamilton.

Il s’agit de leur premier sacre depuis 2010, à leur première finale depuis cette précédente victoire inscrite sur la pelouse du Stade du Commonwealth, à Edmonton.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le botteur des Alouettes de Montréal, David Côté, avec la Coupe Grey

« Chaque jour, les émotions sont meilleures, a indiqué Maas au micro de RDS. Des voir les partisans ici, c’est incroyable. On l’a dit toute la saison qu’on le faisait pour quelqu’un d’autre que nous. C’est notamment pour nos partisans que nous l’avons fait.

« C’est exceptionnel. Du moment où cette équipe s’est rassemblée pour une première réunion, ç’a été notre objectif. Nous l’avons fait pour Montréal, le Québec et l’escadron 425 », a-t-il renchéri.

L’escadron 425 de Bagotville est un escadron d’appui tactique formé en 1942 et constitué exclusivement de francophones. Les Alouettes tirent leur nom de cet escadron.

Le quart Cody Fajardo y est allé d’un discours de motivation qui a touché une corde sensible chez ses coéquipiers la veille de la grande finale. Ce discours, où il utilise un langage coloré, s’est retrouvé sur les réseaux sociaux mardi.

Fajardo a possiblement disputé son meilleur match en carrière dimanche, complétant 21 de ses 26 passes pour 290 verges et trois touchés, contre une seule interception. Sa course de 13 verges sur la dernière poussée offensive des Alouettes, alors que l’équipe se trouvait sur un deuxième essai et 18 verges à franchir, a permis au club de demeurer en vie.

Deux passes précises plus tard, sur 31 verges à Cole Spieker et 19 à Tyson Philpot, les Alouettes prenaient les devants pour la première fois de la rencontre.