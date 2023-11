Pour la première fois en 13 ans, les Alouettes de Montréal ont remporté la Coupe Grey grâce à un gain de 28-24 face aux Blue Bombers de Winnipeg.

Winnipeg a donné le ton en début de match en gardant le ballon pendant près de 6 : 30 et leur stratégie a été la même que pendant toute la saison : faire courir Brady Oliveira le plus souvent possible. Le meilleur porteur de ballon de la Ligue canadienne de football a d’ailleurs marqué le premier touché de la rencontre sur une course de cinq verges.

Mais juste avant la fin du quart, les Alouettes ont imité leurs rivaux en jouant au sol pour marquer. William Stanback a trouvé une brèche sur la gauche pour inscrire le premier touché des Alouettes avec cinq secondes à faire au premier quart. C’était alors 10 à 7 pour les Blue Bombers.

PHOTO CHRIS YOUNG, LA PRESSE CANADIENNE Le quart Cody Fajardo (7) remet le ballon au demi offensif William Stanback (31).

La défensive et les unités spéciales ont fait le boulot de part et d’autre en première demi, provoquant trois revirements. Deux pour Winnipeg et l’autre en faveur des Montréalais.

Le quart Dakota Prukop a complété une faufilade du quart sur une verge pour porter l’avance des Bombers à 10 points. Quelques instants plus tard, Caleb Evans a été incapable d’imiter son opposant en traversant la verge qui le séparait de la zone des buts. Et ce à deux reprises. Les hommes de Jason Maas sont retraités au vestiaire avec un retard de 17 à 7.

Cependant, les Alouettes ont frappé immédiatement après le spectacle de mi-temps, donné par le groupe Green Day. Cole Spieker a capté une passe de 23 verges de Cody Fajardo dans la zone des buts.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Austin Mack (81) réalise un attrapé contesté.

Et la défense a aussi eu son mot à dire. Kabion Ento, qui a connu le meilleur match de sa carrière, a intercepté le relais de Zach Collaros directement dans la zone des buts.

Les défensives ont continué de s’imposer au quatrième quart, mais Austin Mack et Fajardo ont réussi à se trouver pour un touché de 13 verges. Les Alouettes ont pris les devants pour la première fois du match à 21-17.

Mais Prukop, avec son deuxième majeur du match, n’a pas tardé à répliquer grâce à une autre courte course.

Les Alouettes sont revenus en toute fin de match avec 19 secondes à faire grâce à un touché de 19 verges de Tyson Philpot.

Plus de détails à venir