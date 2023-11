Lisez les comptes rendus des parties disputées dimanche dans la NFL.

Dustin Hopkins a réussi un placement de 34 verges avec deux secondes à jouer après que la recrue Dorian Thompson-Robinson eut complété quatre passes consécutives et les Browns de Cleveland ont vaincu les Steelers de Pittsburgh 13-10, dimanche.

À son deuxième départ dans la NFL, Thompson-Robinson a permis aux Browns (7-3) de l’emporter, quelques jours après que le quart-arrière partant Deshaun Watson se soit blessé à l’épaule. Sa saison est terminée.

Avec la foule qui scandait « D-T-R » et Watson qui regardait sur la ligne de touche, Thompson-Robinson, une sélection de cinquième ronde, a réussi quatre passes pour 29 verges pour préparer le terrain en vue du placement décisif de Hopkins.

La semaine dernière, Hopkins a placé le ballon entre les poteaux sur une distance de 40 verges lors du dernier jeu de la rencontre pour procurer une victoire de 33-31 aux siens contre les Ravens de Baltimore.

Les Browns ont ainsi vaincu les Ravens et les Steelers (6-4) en deux semaines consécutives pour la première fois en 15 tentatives. Et la performance de Thompson-Robinson, bien que parfois irrégulière, a donné aux Browns l’espoir que cette saison puisse encore être spéciale malgré l’absence de Watson.

Les Steelers ont amassé moins de verges que leurs adversaires pour une 10e semaine de suite et n’ont pas pu faire grand-chose contre l’unité défensive des Browns, classée au premier rang du circuit.

Le porteur de ballon des Steelers Jaylen Warren a réussi un touché de 74 verges au sol et a terminé le match avec un sommet personnel en carrière de 129 verges.

Les Steelers se sont tournés vers leur propre unité défensive en deuxième demie, qui a fait du bon travail pour freiner Thompson-Robinson jusqu’aux derniers moments.

Les Browns ont pris le ballon à leur propre ligne de 35 avec 1 : 18 à jouer, et le quart a réussi des relais de 15, cinq, huit et 11 verges pour faire progresser le ballon jusqu’à la ligne de 34 des Steelers. Ces derniers ont ensuite écopé d’une pénalité pour rapprocher un peu plus les Steelers de la zone des buts.

C’est une rare défaite des Steelers au terme d’un match serré. Ils avaient remporté leurs neuf derniers matchs décidés par huit points ou moins, dont six cette saison.

La deuxième demie s’est avérée être une bataille d’unités défensives et de possession.

Les Steelers ont retiré Warren du terrain pour une séquence offensive avant qu’il effectue deux belles courses pour préparer le placement de 28 verges de Chris Boswell, qui a créé l’égalité avec 7 : 40 à écouler.

Après avoir été limités à 64 verges en première demie, les Steelers en ont amassé 74 à leur deuxième jeu du troisième quart.

Warren a trouvé une ouverture du côté droit, a évité un plaqué du demi de coin Greg Newsome II et a battu de vitesse tous les autres joueurs défensifs pour signer le plus long jeu de la saison des Steelers.

C’était aussi la plus longue course pour le club de la Pennsylvanie depuis 2014.

Myles Garrett a donné le ton pour l’unité défensive des Browns, effectuant un sac aux dépens de Kenny Pickett dès le premier jeu.

Tom Withers, Associated Press