(Hamilton) Même s’ils sont loin de Montréal, les Québécois des Blue Bombers de Winnipeg gardent un œil tourné vers ce qui se passe chez les Alouettes, qu’ils affronteront dimanche à la Coupe Grey.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« J’ai été recruté en même temps que Philippe Gagnon, j’ai joué avec lui et Vincent Desjardins, a indiqué le secondeur Shayne Gauthier, établi avec les Bombers depuis 2016. Je connais David Dallaire, j’ai affronté Regis [Cibasu]. Je connais bien les francophones. David Côté a eu un peu le même parcours que moi : il a joué avec les Condors, à l’Université Laval ensuite. Je n’ai pas joué avec lui, mais j’ai suivi son parcours.

« Je suis fier de faire partie de cette équipe depuis 2016. J’aimerais finir ma carrière avec les Bombers si c’est possible. Avec tout le succès qu’on a eu, je n’ai pas pris le temps de regarder dans le passé, mais je le ferai quand j’aurai fini. Toutes ces années vont représenter quelque chose de spécial dans ma vie », a ajouté le Jeannois de Dolbeau-Mistassini.

Même son de cloche du côté du demi défensif Redha Kramdi.

« C’est spécial, je suis privilégié de pouvoir jouer contre Montréal. Danny [Maciocia] m’a recruté quand je suis sorti du cégep [pour les Carabins de l’Université de Montréal]. Danny, c’est un peu un parrain pour moi. Il connaît ma famille, il connaissait mon frère qui est décédé [en 2021]. On s’est envoyé des messages, on s’est félicité. Je suis content, j’ai plusieurs amis chez les Alouettes comme [Marc-Antoine] Dequoy. Dequoy et moi on a commencé ensemble à l’université. C’est un honneur de pouvoir jouer ici, contre Montréal.

Regis Cibasu et lui se connaissent d’ailleurs depuis la tendre enfance.

« J’ai grandi avec Regis. Il était dans la même classe que mon grand frère au primaire. On habitait le même quartier, donc je le connais depuis que je suis tout jeune. Kevin Kaya en est un autre, comme Pier-Olivier Lestage. Maintenant, Dequoy, on a joué côte à côte nos trois ans à l’université. J’ai vu sa progression et il a vu la mienne. »

Autant Gauthier et Kramdi sont des habitués de la Coupe Grey. Gauthier a atteint la grande finale avec les Bombers lors des quatre dernières années alors qu’il n’a disputé que sept saisons dans la LCF. Kramdi ne connaît que les saisons ponctuées d’une finale, lui qui a été un choix de deuxième tour des Bombers en 2021.

« Tu essaies de ne pas laisser ça devenir une routine, a raconté Gauthier lors de la journée des médias, mercredi. Je connais plusieurs joueurs qui n’ont jamais eu l’occasion de participer à ce match. Chaque année, c’est une nouvelle opportunité d’apprécier le travail qu’on a accompli et de terminer le boulot. »

« C’est cool, ce n’est pas ma première fois, c’est un privilège dont je suis super reconnaissant, a ajouté Kramdi, qui assure un rôle de partant depuis la cinquième semaine du calendrier. Je suis habitué à sortir de ma routine pour une semaine. Ce qui est différent cette année, c’est que je suis partant, donc j’ai un plus grand rôle. J’ai hâte. »

Les deux hommes se doutent que s’ils veulent mettre la main sur une troisième et deuxième Coupe Grey, respectivement, les Bombers devront connaître un fort match.

« Ce n’est qu’un match et non un 4 de 7, a noté Gauthier. Tout peut arriver. Je ne suis pas surpris de les voir là. Leur défense a joué à un top niveau depuis qu’ils ont embauché Sean Lemon et Darnell Sankey. On les a vus s’améliorer. Ils créent beaucoup de revirements et ils inscrivent même des points en défense. […] Contre les Alouettes, c’est sûr que tu ne veux pas jouer en tirant de l’arrière. »

« Le football, au bout du compte, ce n’est pas la meilleure équipe, mais la meilleure équipe le jour du match, a renchéri Kramdi pour expliquer la présence des Alouettes en finale. La défense des Alouettes a tout cassé cette saison. Les unités spéciales ont leur mot à dire sur l’issue du match et leur offensive compte sur l’un des meilleurs porteurs de ballon de la LCF et sur un des meilleurs receveurs de la ligue. »

« Personne ne les prend à la légère, a ajouté Gauthier. Ça fait quatre ans qu’on vient à ce match, tu ne peux jamais te laisser affecter par la fiche de l’adversaire. C’est une très bonne équipe. »

Encore un bout

Si Gauthier a possiblement joué plus de football qu’il ne lui reste encore à jouer, il aimerait bien disputer encore quelques saisons dans la LCF, si possible à Winnipeg, où il est maintenant établi avec sa conjointe et où il est électricien pendant la saison morte.

« J’espère, même si je suis probablement plus sur le neuf de retour. Mon corps se sent bien. J’ai eu de petits troubles cette année, mais rien de majeur. Tant que mon corps me permettra de jouer et que j’ai l’impression que mon niveau de jeu est bon, je vais continuer. Quand je regarde mes jeux, je suis capable de voir si je perds ma touche ou non. Je pense que je l’ai encore. »

Il souhaite d’ailleurs avoir assez d’humilité pour décider lui-même de sa sortie.

« Je l’espère, a-t-il dit en riant. Je suis mon plus grand critique. La journée que je trouverai que ça ne fait plus de sens, je prendrai la décision. »