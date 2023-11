Les Carabins ont remporté la Coupe Dunsmore par la marque 12-6 devant le Rouge et Or de l’Université Laval, samedi après-midi.

Le duel a été intense, à l’image de la rivalité. L’affrontement a été défensif, à l’image de l’enjeu. Et la victoire a été montréalaise, à l’image de la saison.

L'Université de Montréal passe donc en demi-finale canadienne, en vertu de cette troisième victoire en trois matchs cette saison contre Laval. Cette rencontre aura lieu la semaine prochaine, à Montréal.

L’Université de Montréal passe donc en demi-finale canadienne, en vertu de cette troisième victoire en trois matchs cette saison contre Laval. Cette rencontre aura lieu la semaine prochaine, à Montréal.

Les deux équipes ont subi des revirements rapidement en début de match. Mais c’est le Rouge et Or qui a commis le plus coûteux. En milieu de premier quart, le secondeur montréalais Kaylyn St-Cyr a intercepté une longue passe d’Arnaud Desjardins et l’a ramenée jusqu’à la zone des buts, générant l’euphorie dans la foule. Ça aura été le seul touché du match.

On le disait : cette rencontre a été l’affaire des défensives, de part et d’autre. Et les remparts montréalais ont aussi eu le dessus à ce chapitre, notamment en congestionnant la zone du Rouge et Or, et en les forçant à l’erreur. Seulement que lors des 30 premières minutes, Laval a commis 8 infractions, pour des pertes de 69 verges.

Ça s’est resserré à ce chapitre en deuxième demie pour les visiteurs, mais le match en général a en outre été difficile pour le quart du Rouge et Or, Arnaud Desjardins. Ce dernier a subi trois interceptions. Il s’agissait déjà là d’un record pour Montréal à la Coupe Dunsmore, avant que les Carabins en ajoutent un quatrième, aux dépens du porteur de ballon François Giguère-Lacasse.

L’unité offensive de Laval s’est reprise en toute fin de match, permettant à Laval de monter sur le terrain, de marquer un deuxième botté de placement, et de retrouver un minimum d’espoir pour les dernières secondes. Mais ce fut trop peu trop tard.

De son côté, le quart montréalais Jonathan Sénécal n’a pas eu à se démarquer complètement, lui qui a bénéficié du brio de son unité défensive. À commencer par celui de Kaylyn St-Cyr, auteur de deux des quatre interceptions de son équipe.

De son côté, outre l’interception ramenée pour un touché, les hommes de Glen Constantin sont tout de même parvenus à contenir l’offensive explosive de leurs rivaux. Une bien mince consolation dans une défaite comme celle-ci, on en convient.