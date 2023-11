PHOTO MATT DURISKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le demi de sûreté des Steelers de Pittsburgh Minkah Fitzpatrick pourrait être de retour à l’entraînement cette semaine, à l’aube de la visite des Packers de Green Bay.

Associated Press

L’entraîneur-chef des Steelers Mike Tomlin a indiqué mardi qu’il est possible que Fitzpatrick mette ses muscles ischiojambiers à l’épreuve après s’être blessé au premier quart du match contre les Jaguars de Jacksonville le 29 octobre.

« Minkah progresse, a dit Tomlin. Nous verrons comment la semaine se déroulera pour lui, et s’il pourrait être disponible vers la fin de celle-ci. »

Les Steelers (5-3) ont déplacé le vétéran Patrick Peterson au poste de demi de sûreté afin de combler la perte de Fitzpatrick, et plusieurs autres joueurs ont également été déplacés dans leur tertiaire. Les Steelers n’ont pas concédé de passe de touché aux Titans du Tennessee jeudi dernier, et ils ont intercepté une passe du quart recrue Will Levis dans les dernières minutes du match pour confirmer leur victoire.

D’autre part, le secondeur des Steelers Cole Holcomb ratera le reste de la saison après avoir subi une importante blessure au genou gauche contre les Titans. Tomlin a indiqué qu’il misera essentiellement sur Kwon Alexander et Elandon Roberts pour pallier la perte de Holcomb.