PHOTO BART YOUNG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Englewood) Le demi de coin Patrick Surtain a regardé les concepts d’un nouveau complexe ultramoderne pour les Broncos de Denver, émerveillé par ce qui sera bâti au coût de 176 M$.

Arnie Stapleton Associated Press

« C’est spectaculaire, a dit Surtain, après l’entraînement de mardi. C’est excitant. »

Le centre d’entraînement de trois étages et d’une superficie de 205 000 pieds carrés sera 30 % plus grand que le site actuel.

Il réunira les opérations de football et les opérations commerciales, dans ce que l’équipe a appelé « un environnement inspirant, collaboratif et moderne ».

Un vestiaire agrandi, des zones de performance et des salles de réunion seront installés au premier étage avec un aménagement plus efficace entre la nouvelle installation, la salle de musculation et le terrain d’entraînement intérieur.

Il y aura aussi un stationnement souterrain, un gros plus dans un endroit comme les Rocheuses.

Les opérations de football seront au deuxième étage, tandis que le troisième étage servira pour les opérations commerciales. On y trouvera de nombreux employés qui sont actuellement basés au Empower Field, au centre-ville de Denver.

Le propriétaire et PDG de l’équipe, Greg Penner, a qualifié le tout de « siège social centré sur les joueurs, optimisé et doté des équipements les plus récents.

Il a déclaré que le fait d’avoir les opérations de football et d’affaires sur le même campus « favorisera un environnement de championnat dans la poursuite de nos objectifs, sur le terrain et en dehors ».

Les bureaux principaux occuperont plus de 320 000 pieds carrés sur le campus de 26 acres, vieux de 33 ans. Ce sera directement à l’ouest du bâtiment actuel et relié au Pat Bowlen Fieldhouse de 115 000 pieds carrés, construit en 2014.

La construction du projet, d’une durée de deux ans, devrait commencer au printemps prochain.

Les Broncos ont dit que ça n’aurait pas d’impact sur les opérations commerciales quotidiennes ni sur l’accès des partisans au camp d’entraînement, où seront placées des estrades temporaires.

Le groupe de propriété Penner-Walton a modernisé le stade du club en y injectant 100 M$, plus tôt cette année.

La pièce maîtresse est un gigantesque tableau d’affichage de sept étages, le plus haut en Amérique du Nord.

Les Broncos viennent de signer deux gains d’affilée, portant leur fiche à 3-5. Ils vont rejouer lundi soir, à Buffalo.