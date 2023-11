(Montréal) Les partisans des Alouettes de Montréal retrouveront un joueur dont ils n’ont pas entendu le nom depuis longtemps pour la demi-finale de l’Est contre les Tiger-Cats d’Hamilton, alors que Sean Jamieson sera utilisé pour la première fois de la saison.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le garde à gauche sera employé comme substitut à Philippe Gagnon pour la rencontre de samedi 15 h, au stade Percival-Molson, 11 mois après avoir subi une importante intervention chirurgicale au genou gauche.

Jamieson, qui évoluait alors au poste de centre, a été blessé en octobre 2022, dans une défaite aux mains du Rouge et Noir d’Ottawa. Il a été opéré en décembre dernier et a assuré vendredi être complètement rétabli.

Le vétéran de 29 ans de Winnipeg est physiquement prêt à effectuer ce retour depuis quelques semaines déjà. Ce n’est seulement que cette semaine qu’il a obtenu une place de la part des entraîneurs.

Sûrement que l’absence de Pier-Olivier Lestage y est pour quelque chose. Le joueur de ligne à l’attaque par excellence des Alouettes a subi une blessure au genou droit dans le dernier match de la saison, samedi dernier. Il ne s’est pas entraîné de la semaine et son absence pour la demi-finale n’est pas une surprise.

C’est Gagnon qui le remplacera au sein de la formation partante.

Tyson Philpot sera toutefois à son poste. Le receveur de passes a raté l’entraînement de jeudi. Il s’agit assurément d’une blessure mineure, puisque son nom n’apparaît pas sur le rapport de blessures de l’équipe.

Parmi les autres changements apportés par l’entraîneur-chef Jason Maas à sa formation, notons les insertions du receveur Jake Harty, de l’ailier défensif Avery Ellis, ainsi que du plaqueur Almondo Sewell.

Le secondeur Tyrrell Richards, touché à la cuisse, ne s’est pas entraîné cette semaine et il sera, sans surprise, laissé de côté

Shiltz, le choix de Steinauer

PHOTO HEYWOOD YU, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Matthew Shiltz

Le vétéran Matthew Shiltz sera le quart-arrière partant des Tiger-Cats. Son nom apparaissait au sommet de la liste de la formation des Tiger-Cats, dévoilée vendredi.

La décision étonne peu si l’on considère que Shiltz a pris part à la majeure partie de la séance d’entraînement réservée à la première équipe, jeudi au Tim Hortons Field.

Le nom de Bo Levi Mitchell, qui a entamé les trois derniers matchs des Ti-Cats cette saison, est inscrit à titre de quart numéro deux.

Cependant, Orlondo Steinauer, l’entraîneur-chef des Tiger-Cats, a fait savoir jeudi qu’il s’attend à utiliser ses deux quarts, ce à quoi s’attendent également les Alouettes.

Âgé de 33 ans, Mitchell est revenu au jeu après avoir subi une fracture à une jambe le 28 juillet, contre le Rouge et Noir, qui a nécessité une opération.

Dans la défaite de 22-20 contre les Alouettes la semaine dernière, Mitchell a été remplacé par le quart recrue Taylor Powell.

Les blessures ont limité Mitchell à seulement six départs cette saison, sa première à Hamilton. Il a complété 78 de ses 133 passes (58,6 %) pour des gains de 1031 verges, six touchés et 10 interceptions.

Shiltz, un Américain âgé de 30 ans, en est à sa deuxième saison avec les Tiger-Cats. L’ancien des Alouettes a amorcé trois des 11 matchs auxquels il a participé cette année, et complété 108 de ses 161 passes (67,1 %) pour des gains de 1556 verges avec sept touchés et cinq interceptions.