Les Tiger-Cats ont peut-être trouvé la solution pour piéger les Alouettes de Montréal, mais la troupe de Jason Maas sera prête à toute éventualité, jure l’entraîneur-chef.

Depuis quelques semaines, les Tiger-Cats jouent en employant deux quarts-arrière. La rotation entre Matthew Shiltz et Bo Levi Mitchell, en plein match, a permis à Hamilton de gagner un certain momentum. Ils ont à tout le moins trouvé une méthode qui semble fonctionner pour eux.

Ils ont perdu leurs deux derniers matchs par deux et trois points. Et ils avaient remporté leurs deux rencontres précédentes. La préparation est donc doublée pour l’unité défensive des Alouettes, car elle doit étudier deux quarts. La tâche est d’autant plus complexe, car Shiltz et Mitchell sont deux joueurs aux identités différentes.

« Les deux sont vraiment de bons joueurs », tenait toutefois à rappeler le secondeur Tyrice Beverette, lors d’une rencontre avec les médias, vendredi.

« Ils apportent quelque chose de différent. Shiltz est un coureur dynamique et un passeur efficace. Bo Levi est un très bon vétéran et il sait ce que ça prend pour gagner. Ce sera un bon défi. Les deux ont de bonnes choses à offrir, mais on sera préparés », a-t-il ajouté.

Et Cody Fajardo avait l’air peu inquiet. Le quart est persuadé que l’unité défensive fera le travail, car elle l’a fait toute la saison : « Notre défense est vraiment très bonne. Je joue contre eux chaque jour en pratique. On a gagné beaucoup de matchs grâce à notre défense. »

Un bon front défensif

Fajardo sera toutefois confronté à ligne défensive très efficace des Tiger-Cats. « Leur ligne défensive est leur plus grande force, a-t-il clairement précisé. Je joue contre elle depuis plusieurs saisons. Donc on doit être capable de les limiter, de les fatiguer. »

Kristian Matte, joueur de ligne offensive, est aussi conscient du défi auquel ses coéquipiers et lui seront confrontés. Il a identifié Ted Laurent, Malik Carney, Casey Sayles comme potentiels problèmes, mais il s’est arrêté. « Je ne peux pas tous les nommer, parce qu’ils sont tous bons ! »

En revanche, « nous aussi on est bons, a-t-il spécifié. Et on le sait. Il faut juste travailler plus fort qu’eux et limiter nos erreurs. Si on fait ça, ça va bien aller. »

Cependant, la ligne offensive montréalaise sera privée de Pier-Oliver Lestage, blessé lors du dernier match de saison régulière.

L’absence du Québécois, joueur par excellence de l’unité, est considérable. Mais Matte s’appuie sur la profondeur de l’équipe pour se consoler quelque peu. « Ça va faire quelque chose. C’était notre joueur par excellence cette année, il s’est beaucoup amélioré. Mais on a beaucoup de bons réservistes. »

Et comme les Tiger-Cats arriveront à Montréal avec le couteau entre les dents, il faudra s’attendre à un match extrêmement serré, ont promis Fajardo et Maas.

Le quart-arrière est certain de voir le match se régler seulement dans les trois dernières minutes du quatrième quart. « Comme dans tous les matchs importants de la LCF ! »

Si tel est le cas, il sera prêt, car les Alouettes se préparent depuis le début de la saison pour ce genre de moment : « C ’est là qu’on voit de quel bois les équipes se chauffent. »

Parole de Jason Maas, si les Alouettes sont poussées dans leurs derniers retranchements, ses hommes seront capables de faire la part des choses : « On a bien fait dans l’adversité. Et on a une bonne capacité à oublier. Je sais que peu importe ce qui arrivera, on saura bien gérer. »