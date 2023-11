(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont complété leur préparation physique en vue de leur demi-finale de l’Est de samedi, contre les Tiger-Cats d’Hamilton. Aux yeux de l’entraîneur-chef Jason Maas, le boulot a été très bien accompli par ses protégés.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« J’ai adoré notre semaine d’entraînement, a affirmé Maas. La portion physique de notre préparation est maintenant derrière nous, il s’agira maintenant de peaufiner la portion mentale. Il y avait des choses à apprendre cette semaine et j’ai senti que nous nous sommes améliorés chaque jour.

« Les joueurs n’ont rien laissé sur le terrain ; ils ont vraiment tout donné. J’ai trouvé que c’était une très bonne semaine d’entraînement. »

Il y a six semaines, l’entraîneur-chef avait dit espérer que ses ouailles allaient terminer la saison en force et s’assurer d’une place en éliminatoires. Avec cinq victoires consécutives, il s’agit d’une mission accomplie de ce côté également.

« Je suis fier de ces joueurs en raison de la façon dont ils jouent. Notre ardeur au travail est notre plus belle qualité. Tout le monde a du talent, mais notre groupe travaille d’arrache-pied tous les jours. Et c’est qu’il a fallu pour connaître cette séquence de cinq victoires : baisser la tête et aborder un match à la fois ; ne pas se soucier de ce qui allait se passer cinq semaines plus tard ou des éliminatoires.

« J’adore être autour d’eux. J’ai la chance d’observer leur travail sur une base quotidienne et j’en suis très fier. »

Philpot sur la touche

PHOTO JUSTIN TANG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Tyson Philpot (6)

Le receveur de passes Tyson Philpot n’était pas de l’entraînement des Alouettes, jeudi.

Philpot a fait du vélo stationnaire et quelques exercices sur les lignes de côté tandis que ses coéquipiers s’échinaient sur la surface synthétique logée entre le Stade olympique et le domicile du CF Montréal.

Fidèle à son habitude, l’entraîneur-chef Jason Maas n’a pas voulu s’étendre sur la nature de la blessure à Philpot. Il a par contre profité de cette semaine éliminatoire pour ajouter une couche de mystère avec les nombreux représentants des médias sur place, indiquant avec le sourire que Philpot pourrait jouer samedi.

« Il est prêt à jouer », a-t-il simplement déclaré.

Ce n’était toutefois pas déclaré sur un ton irrité ou condescendant. Il s’agit d’un aspect, sa relation avec les médias, que Maas a grandement amélioré cette saison.

Sûrement échaudé à son arrivée à Montréal après s’être fait cavalièrement montrer la sortie en Saskatchewan la saison dernière, on le sentait souvent braqué quand venait le temps de rencontrer les journalistes affectés à la couverture du club. Ce n’est plus le cas et ces rencontres quotidiennes sont devenues au fil du temps très agréables.

Quant à Philpot, le receveur canadien a raté cinq matchs en raison d’une blessure au genou en début de saison. Une fois revenu dans la formation, il a grandement contribué aux succès des Alouettes (11-7), captant 47 passes pour 532 verges et cinq touchés en 13 rencontres. Il a porté le ballon deux fois pour neuf verges, en plus de retourner sept bottés d’envoi sur 146 verges.

Sans Lestage

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Pier-Olivier Lestage

Maas a eu la même réponse dans le cas du garde à gauche Pier-Olivier Lestage.

« Il pourrait jouer samedi. […] Il y a 75 gars ici qui sont tous disponibles pour la rencontre de samedi. »

Celui qui a subi une blessure à la jambe droite au deuxième quart du dernier match de la saison, samedi dernier contre les Tiger-Cats, ne s’est toutefois pas entraîné de la semaine et ne devrait pas être en uniforme samedi, 15 h, au moment du botté d’envoi.

Manalo s’ajoute

Le directeur général Danny Maciocia a complété une transaction mineure, ajoutant le secondeur canadien Myles Manalo à la formation d’entraînement du club.

L’athlète de six pieds deux, 230 livres, a porté l’uniforme des Tiger-Cats de 2021 à 2023, récoltant deux plaqués au sein des unités spéciales.

L’Ontarien a été un choix de sixième tour, 54e au total, par Hamilton lors du repêchage de 2021.