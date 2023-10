Anthony Richardson a raté son deuxième match, dimanche, à Jacksonville. Il a tout de même voyagé avec l’équipe et il portait une écharpe pour maintenir son épaule droite pendant qu’il regardait la défaite des Colts depuis les lignes de côté.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ASSOCIATED PRESS

(Indianapolis) Le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, croit que le quart recrue Anthony Richardson pourrait avoir recours à une intervention chirurgicale à l’épaule droite qui mettrait fin à sa saison.

Associated Press

Irsay a indiqué au réseau ESPN que Richardson et le personnel médical des Colts évaluaient encore les options pour guérir l’entorse à l’articulation acromio-claviculaire du quart recrue. Une décision finale n’a toutefois pas été prise.

« Il est très probable qu’il soit à l’écart pour le reste de l’année, a dit Irsay. Ce n’est pas définitif, mais il ratera probablement le reste de l’année et nous devrons composer avec cette situation. »

L’entraîneur-chef Shane Steichen n’a pas spéculé sur la voie qu’emprunteraient Richardson et les Colts (3-3).

Steichen a plutôt déclaré que les discussions étaient en cours alors que les responsables de l’équipe continuaient à recueillir des informations sur la blessure et tous les traitements potentiels, y compris l’intervention chirurgicale de fin de saison.

Steichen, comme Irsay, a également reconnu que la santé à long terme de Richardson et l’avenir à long terme de l’organisation seraient également des facteurs clés dans le processus décisionnel.

« De toute évidence, nous voulons faire ce qu’il y a de mieux pour lui et pour cette organisation, a soutenu Steichen. Comme je l’ai dit, nous prendrons cette décision le moment venu. »

Richardson s’est blessé à la fin d’une courte course en première demie contre les Titans du Tennessee, la semaine précédente. Après avoir chuté de façon bizarre, il est resté au sol pendant plusieurs minutes avant de retraiter lentement vers la tente médicale des Colts. Richardson n’est pas revenu au jeu lors de cette victoire de 23-16 et il a été placé sur la liste des blessés pour une durée d’au moins quatre semaines, la semaine dernière.

Les Colts ont sélectionné Richardson au 4e rang du dernier repêchage de la NFL et il connaissait des débuts prometteurs. Il avait lancé trois passes de touché et une interception tout en amassant 577 verges aériennes. Il a également porté le ballon 25 fois pour des gains de 136 verges et quatre majeurs, devenant le premier quart de l’ère du Super Bowl à réussir un touché au sol lors de chacun de ses trois premiers matchs dans la NFL.