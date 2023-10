Les Carabins se dressent en remparts devant le Rouge et Or

Il y a gagner, et gagner. Les Carabins ont remporté une victoire historique de 28-0 contre le Rouge et Or, samedi après-midi, devant une salle comble au CEPSUM.

C’est la toute première fois que Montréal blanchit Laval, dans la longue histoire de la rivalité. Les Carabins n’avaient non plus jamais battu l’Université Laval par un écart de points aussi important. La marque précédente était de 21 points d’écart (2009, 2021).

Jonathan Sénécal a encore brillé au cours de ce match, comme il le fait depuis le début de son parcours universitaire québécois. C’est lui qui a ouvert la marque, par la course justement, avec un touché au 1er quart. Il a ensuite joliment remis le ballon du revers de la main à sa cible principale samedi, Hassane Dosso, pour un deuxième majeur au début du 2e quart. Sénécal a obtenu 252 verges par la passe, en plus d’en ajouter 61 par la course.

Ensuite, la défensive montréalaise s’est occupée du reste, faisant vivre un après-midi frustrant à la ligne offensive de la formation de Québec. Elle est parvenue à contenir Laval tout le match, l’empêchant de même s’approcher de la zone des buts.

Nicky Farinaccio a notamment intercepté une passe Arnaud Desjardins en fin de 1er quart. Desjardins a en outre subi quatre sacs, dont 1,5 par le joueur de ligne défensive Christopher Fontenard.

Même les autres points que les Montréalais ont marqués représentent la domination de leur défense : outre deux bottés de placement, elle est allée chercher pas moins de quatre touchés de sûreté.

L’Université de Montréal, toujours invaincue, s’est ainsi assurée de terminer la saison au sommet du classement du RSEQ. Elle affronte Concordia pour son dernier match de la saison, le 28 octobre prochain.