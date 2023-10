Lisez les comptes rendus des parties disputées dimanche dans la NFL.

Desmond Ridder fait taire les critiques

Desmond Ridder a couru et passé pour des touchés, répondant à ceux qui voulaient le voir écarté de la formation, et les Falcons d’Atlanta à mettre un terme à leur séquence de deux défaites en vertu d’une victoire de 21-19 contre les Texans de Houston, dimanche.

Younghoe Koo a réussi un placement de 37 verges qui a donné la victoire aux favoris locaux lors du tout dernier jeu de la rencontre.

La passe de touché de six verges de Ridder au porteur de ballon Bijan Robinson et la transformation de deux points qui a suivi ont donné une avance de 15-12 aux Falcons (3-2) tôt au quatrième quart. Robinson a capté la passe avec sa hanche avant de courir au centre de la défensive des Texans (2-3) jusque dans la zone des buts.

La recrue C. J. Stroud a répliqué avec une passe de touché de 18 verges au demi-inséré Dalton Schultz, portant la marque à 19-18 en faveur des Texans avec 1 minute 49 secondes au cadran. Schultz a trouvé une ouverture au milieu, derrière le maraudeur Jessie Bates.

Le plus gros jeu de la séquence offensive décisive complétée par Koo a été une passe de 23 verges de Ridder vers Drake London.

Stroud a établi une nouvelle marque de la NFL en amorçant sa carrière avec 177 tentatives de passes sans subir une interception. Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott détenait préalablement le record.

Stroud a complété 20 de ses 35 passes pour 249 verges et un majeur. Ridder a quant à lui rejoint ses receveurs 28 fois en 37 tentatives pour 329 verges et un touché. Il a également atteint la zone des buts avec une course de sept verges au premier quart.

Ridder, à sa première saison comme quart partant, a essuyé un nombre grandissant de critiques après avoir été victime de trois interceptions, dont une retournée pour le touché, dans une défaite de 23-7 contre les Jaguars de Jacksonville, la semaine dernière à Londres.

Son retour en force a mis un terme à la série de deux gains des Texans.

Avant la passe de Stroud à Schultz, les Texans avaient inscrit quatre placements, tous de Kaʻimi Fairbairn, dont un de 28 verges avec trois secondes à jouer en première demie.

Les Texans accueilleront les Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche prochain. Les Falcons recevront pour leur part la visite des Commanders de Washington.

Charles Odum, Associated Press