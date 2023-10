(Orchard Park) Josh Allen a réussi quatre passes de touché tout en marquant lui-même avec une course et les Bills de Buffalo ont mis un terme au début de saison parfait des Dolphins de Miami en vertu d’une victoire de 48-20, dimanche.

John Wawrow Associated Press

Une semaine après l’une des performances offensives les plus impressionnantes de l’histoire de la NFL dans une victoire de 70-20 contre les Broncos de Denver, les Bills (3-1) ont montré un truc ou deux aux Dolphins (3-1) à propos de l’efficacité offensive tout en leur arrachant la première place dans la section Est de l’Américaine.

« Premièrement, je crois que les Bills ont prouvé pourquoi ils représentent l’équipe que toute notre section tente de vaincre, a lancé l’entraîneur-chef des Dolphins, Mike McDaniel. Ils ont gagné [le titre de section] combien d’années d’affilée maintenant ? »

« Je mentirais si je disais que je suis heureux avec quoi que ce soit de notre équipe aujourd’hui. Je crois que la NFL est une ligue qui vous force à rester humbles. Si vous n’êtes pas à votre affaire en jouant contre une équipe comme celle-ci, c’est ce qui arrive. »

Stefon Diggs a capté trois passes pour le majeur et a terminé le match avec six réceptions et 120 verges. Allen a complété 21 de ses 25 passes pour 320 verges, signant son quatrième match de quatre passes de touché.

Les Dolphins ont bien fait progresser le ballon, totalisant 393 verges de gains, mais les Bills ont forcé deux revirements et ont réussi quatre sacs aux dépens de Tua Tagovailoa.

Les Bills n’ont jamais tiré de l’arrière, amassant 414 verges tout en marquant des points au terme de huit de leurs neuf premières possessions.

Le demi de coin partant des Bills Tre’Davious White a par ailleurs été transporté en voiturette en raison d’une blessure à un tendon d’Achille au troisième quart.

White s’est blessé en tentant de couvrir le receveur Tyreek Hill près de la ligne de côté. Il s’est arrêté soudainement de courir en se saisissant la jambe droite avant de chuter sur le terrain.

L’entraîneur-chef des Bills, Sean McDermott, est d’ailleurs devenu émotif en parlant de la situation.

« Je l’aime, a dit McDermott. Je veux dire, de le voir sur le terrain, la façon dont il s’est blessé, c’est difficile à regarder. Je sais qu’il va rebondir. »

White a raté presque toute une saison en 2021 en raison d’une intervention chirurgicale pour traiter une déchirure à un ligament du genou droit. Il a été invité au Pro Bowl en 2019.

Hamlin de retour

Damar Hamlin s’était fixé l’objectif de revenir au jeu après avoir subi un arrêt cardiaque au mois de janvier. Il a pu dire « mission accomplie », alors qu’il était sur le terrain pour le botté d’envoi des Dolphins.

Le botté n’a pas été retourné, mais le moment était malgré tout important pour Hamlin, qui prenait part à un premier jeu de saison, neuf mois après avoir été réanimé sur le terrain.

Hamlin a également été utilisé sur les unités spéciales après une passe de touché de 18 verges d’Allen au receveur Gabe Davis.

Hamlin avait été laissé de côté pour les trois premiers matchs de la saison des Bills. Il a été appelé en renfort cette semaine pour pallier l’absence du maraudeur partant Jordan Poyer aux côtés de Micah Hyde.

Hamlin a été le dernier joueur à se présenter sur le terrain avant le match. Il a parcouru tout le terrain en longueur avec les bras levés avant d’enlever son casque dans la zone des buts pour recevoir les encouragements de la foule.

PHOTO ADRIAN KRAUS, ASSOCIATED PRESS Damar Hamlin

Depuis qu’il a obtenu le feu vert pour reprendre l’entraînement, Hamlin n’a montré aucun signe d’hésitation sur le terrain. Il a réussi neuf plaqués en trois matchs préparatoires.