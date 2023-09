(Montréal) Mécontent de son utilisation, l’ailier défensif Jamal Davis II a demandé et obtenu sa libération de la part du directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Pourtant inscrit comme partant sur la formation transmise par les Alouettes (7-7) avant leur victoire de 28-11 obtenue aux dépens des Stampeders de Calgary, samedi, Davis était insatisfait de son utilisation depuis quelques semaines déjà.

En raison des nombreuses blessures, les Alouettes ont dû modifier leur ratio de partants canadiens/américains en défense, ce qui a eu pour conséquence que Davis a écopé.

L’autre aspect qu’il ne faut pas négliger, c’est que Davis, en principe, est un pourchasseur de quarts, ne compte que trois sacs en 14 rencontres à sa fiche. Shawn Lemon, qui a joué cinq matchs de moins, en compte déjà sept, en plus d’avoir réussi deux interceptions et provoqué un échappé.

Journée de repos supplémentaire

Par ailleurs, Maas a décidé de faire profiter d’une journée de repos supplémentaire à ses ouailles avant d’amorcer la préparation physique en vue du match de samedi face au Rouge et Noir d’Ottawa (4-10).

L’entraîneur-chef a expliqué qu’il sentait que ses joueurs avaient besoin de ce repos supplémentaire afin de bien récupérer du vol de nuit : les Alouettes ont atterri à Montréal autour de 3 h 30 dans la nuit de samedi à dimanche.

Maas a également souligné que le Rouge et Noir disposait de deux journées de plus de repos par rapport à son club.

Cette victoire des Alouettes leur a permis de reprendre une priorité de deux points au deuxième rang dans la section Est. Trois des quatre prochains duels des Oiseaux seront d’ailleurs contre des formations de leur section.

Ce gain de 28-11 a permis à plusieurs joueurs de se signaler et leurs performances ont été récompensées, puisque pas moins de quatre Alouettes font partie des performances de la dernière semaine dans la LCF.

Il s’agit du maraudeur Marc-Antoine Dequoy, (six plaqués, une interception et un échappé provoqué), du demi à l’attaque William Stanback (81 verges en 14 courses, en plus de 19 verges et un touché en quatre passes captées), du centre Justin Lawrence et de Jake Harty. Le receveur a été récompensé pour son travail au sein des unités spéciales, où il a réussi quatre plaqués.