Les Alouettes de Montréal ont embauché le secondeur américain de 28 ans Darnell Sankey, qui a joué dans la LCF et la NFL.

La Presse Canadienne

Le footballeur de six pieds deux, 250 livres, a joué avec les Stampeders de Calgary et les Roughriders de la Saskatchewan de 2020 à 2023. Il a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la section Ouest en 2021, alors qu’il jouait en Alberta. Cette saison-là, il a obtenu 98 plaqués, un sac et provoqué un échappé en 14 rencontres.

En 2022, il a réussi 120 plaqués, établissant un record d’équipe en Saskatchewan, en plus de trois sacs, deux échappés provoqués et deux plaqués au sein des unités spéciales.

Sankey a aussi joué six matchs dans la NFL avec les Colts d’Indianapolis en 2017.

Le natif de San Jose, en Californie, a également évolué dans la XFL en 2023, remportant le championnat avec les Renegades d’Arlington.

Les Alouettes ont aussi ajouté le joueur de ligne défensive américain T. D. Moultry.

Moultry, six pieds deux, 253 livres, a joué son football universitaire avec les Tigers de l’Université Auburn et a passé du temps au sein de l’organisation des Steelers de Pittsburgh.

Afin de faire de la place à ces nouveaux venus, les Alouettes ont libéré le secondeur Brody Buck et le demi défensif Parnell Motley.