(East Rutherford) Le quart Aaron Rodgers s’est blessé dès la quatrième remise des Jets de New York, qui ont malgré tout battu les Bills de Buffalo 22-16, lundi soir, en prolongation.

Dennis Waszak fils Associated Press

La recrue Xavier Gipson a retourné un dégagement en prolongation sur 65 verges pour le touché victorieux.

Il s’agissait du troisième retour de botté de dégagement retourné en touché en prolongation dans l’histoire de la NFL. Les deux autres ont été faits par Patrick Peterson (2011), des Cardinals de l’Arizona, et Tamarick Vanover (1995), des Chiefs de Kansas City.

« J’ai coûté la victoire à notre équipe ce soir », a décaré Josh Allen, qui a réussi 29 de ses 41 passes, pour 236 verges. Allen a également eu une passe de touché, à Stefon Diggs.

Rodgers a subi une blessure au tendon d’Achille et a dû quitter en voiturette, seulement 3 : 45 après le début de la rencontre. Il passera mardi des tests d’imagerie par résonance magnétique.

« Ça ne regarde pas bien », a reconnu l’entraîneur-chef Robert Saleh, dont le visage de découragement a rapidement fait le tour de la planète football.

Après avoir été victime d’un sac de Leonard Floyd des Bills de Buffalo, Rodgers s’est assis sur la pelouse du MetLife Stadium, où il s’est saisi la jambe et la cheville avant que les soigneurs ne s’occupent de lui.

Il s’est levé après quelques instants, mais a eu besoin d’aide pour rejoindre la ligne de touche de New York. Rodgers, 39 ans, a été amené à la tente médicale, avant de prendre place dans une voiturette. À la mi-chemin du trajet vers le vestiaire, il est sorti de la voiturette et a boité pour entrer dans le stade. Il a plus tard été aperçu avec une botte protectrice.

La défense agressive des Jets a provoqué quatre revirements de la part de Josh Allen de Buffalo, dont trois interceptions de Jordan Whitehead, lors d’un premier match de saison décousu. Alors que les Jets terminaient leur soirée avec l’entraîneur Robert Saleh rejoignant une foule pour célébrer dans la zone des buts, la blessure de Rodgers a jeté un voile sur leur saison.

Avant la blessure, Rodgers avait fait une remise à un porteur de ballon, puis il a fait deux passes incomplètes.

Des radiographies ont été négatives, mais les Jets ont annoncé au milieu du deuxième quart que Rodgers n’allait pas revenir dans le match. Il a été remplacé par Zach Wilson, qui a terminé la rencontre avec 14 passes complétées sur 21, pour 140 verges et une passe de touché.

Les Jets ont acquis Rodgers en avril des Packers de Green Bay, avec qui il a disputé 18 saisons. Il a été nommé le joueur par excellence de la NFL en 2011, 2014, 2020 et 2021.

Avant le match, les Bills ont annoncé que Damar Hamlin a été inscrit parmi leurs joueurs inactifs. Le demi de sûreté doit patienter avant de disputer un premier match de saison régulière depuis son arrêt cardiaque.

PHOTO MELISSA TAMEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Damar Hamlin

Hamlin, qui a dû être réanimé sur le terrain à Cincinnati, en janvier, a disputé trois matchs hors-concours cet été. L’athlète de 25 ans fait partie des réservistes des Bills.

Il devrait jouer en majorité au sein des unités spéciales, à moins de blessures aux partants Jordan Poyer et Micah Hyde.

Hamlin remplaçait un Hyde blessé contre les Bengals quand son cœur s’est arrêté, le 2 janvier. Il a subi une commotio cordis – un coup direct à un point spécifique d’un battement cardiaque, et qui provoque un arrêt cardiaque.

Les médecins ont assuré Hamlin qu’il pouvait recommencer à jouer sans crainte de recul ou de complications.