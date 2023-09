PHOTO ED ZURGA, ASSOCIATED PRESS

(Kansas City) Jared Goff a lancé pour 253 verges et un touché, le nouveau porteur de ballon David Montgomery a inscrit le majeur décisif avec cinq minutes cinq secondes restant à la rencontre et les Lions de Detroit ont vaincu les Chiefs de Kansas City 21-20 lors du premier match de la saison de la NFL, jeudi.

Dave Skretta Associated Press

Amon-Ra St. Brown a capté six ballons pour 71 verges et un majeur, et la recrue des Lions Brian Branch a retourné une interception de Patrick Mahomes sur 50 verges pour un autre touché. Les Lions ont ainsi mis un terme à une séquence de huit victoires des Chiefs lors du premier match de la saison.

« Nous nous attendions à gagner le match, a dit l, entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell. Nous sommes venus ici, nous savions ce que nous avions à faire, nous savions que ça n’allait pas être facile, et nous avons réussi. Nous avons gagné. »

Les Lions tentaient d’écouler le temps quand Goff a vu sa passe sur un quatrième essai être rabattue avec 2 min 30 s à jouer, laissant une chance aux Chiefs de marquer.

Les favoris locaux ont toutefois gâché cette chance. Kadarius Toney a échappé le ballon sur un jeu potentiel de 20 verges, un autre gain de 20 verges a été annulé par une pénalité, et Skyy Moore a également échappé une passe avant qu’un faux départ ne place Mahomes en situation de quatrième et 25 verges.

Après le revirement sur essais, Montgomery a obtenu un premier essai à l’aide d’une course, permettant aux Lions de laisser les dernières secondes s’égrainer.

Mahomes a terminé avec 226 verges et deux touchés, malgré plusieurs passes qui ont filé entre les doigts de ses receveurs. Il a également mené pour les verges au sol pour les Chiefs, qui ont été incapables de réparer leurs erreurs.