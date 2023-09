PHOTO TED S. WARREN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) Les Alouettes ont annoncé avoir paraphé une entente avec le joueur de ligne défensive américain Damontre Moore, un ancien choix de troisième ronde, 81e au total, des Giants de New York en 2013.

La Presse Canadienne

Moore, un colosse de six pieds cinq pouces et 260 livres, a gagné la Coupe Grey avec les Argonauts de Toronto en 2022. Le joueur âgé de 30 ans originaire de DeSoto, au Texas, a passé neuf saisons dans la NFL avec les Panthers de la Caroline, les Colts d’Indianapolis, les Seahawks de Seattle, les 49ers de San Francisco, les Raiders d’Oakland, les Cowboys de Dallas, les Dolphins de Miami et les Giants.

En 66 matchs dans le circuit Goodell, Moore a obtenu 97 plaqués défensifs, 11 sacs, quatre échappés forcés et plus d’en recouvrer un. Il a également réussi 12 plaqués pour des pertes.

Par ailleurs, les Oiseaux ont aussi ajouté les Américains Parnell Motley, Dishon McNary, Trey Ragas et Kameron Brown à leur équipe d’entraînement.