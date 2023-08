Les Alouettes de Montréal ont annoncé mardi que le plaqueur québécois Vincent Desjardins était de retour avec l’équipe.

La Presse Canadienne

Desjardins a participé au dernier camp d’entraînement des Alouettes à Trois-Rivières. À sa première campagne avec les Alouettes en 2022, il a récolté un plaqué en quatre matchs.

Il a joué ses deux premières saisons avec les Stampeders de Calgary (2019-2021), obtenant trois plaqués, forçant un échappé, en plus d’en recouvrir un, en 18 parties. Il avait été le 17e choix au total du repêchage de la LCF de 2019.

L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval a passé quatre saisons dans la Vieille Capitale, gagnant deux Coupes Vanier. Il a mérité une place sur l’équipe d’étoiles défensive du Réseau du sport étudiant du Québec (RSÉQ), ainsi qu’au Canada lors de ses trois dernières saisons.

En 25 matchs universitaires, le joueur de 28 ans a enregistré 51 plaqués, en plus de réussir 11,5 sacs. Le joueur natif de Québec a de plus ajouté trois échappés forcés à sa fiche, en plus d’en recouvrir un.

Les Alouettes ont aussi ajouté le demi défensif canadien Daniel Valente (Western Ontario) et ont libéré le receveur Hergy Mayala.