Les projecteurs continuent d’être braqués sur la ligne offensive des Alouettes de Montréal et un autre bon défi l’attend.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le club de football montréalais (2-3) accueillera les Stampeders de Calgary (2-4), dimanche soir au stade Percival-Molson. Il s’agira d’un duel entre l’équipe qui a accordé le plus de sacs du quart dans la LCF lors des sept premières semaines d’activité et la formation qui en a réussi le troisième total parmi les plus hauts.

Le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, a noté plus tôt cette semaine que son équipe devait s’améliorer de chaque côté de la ligne de mêlée. S’il a offert des renforts à la ligne défensive en embauchant le vétéran Shawn Lemon, la ligne offensive, elle, devra continuer à progresser.

« Nous avons révisé tous les aspects liés à la ligne offensive, que ce soit la production au sol et la protection pour le jeu aérien. Nous devons faire mieux sur tous les plans, mais nous ne voulons pas nous concentrer sur les individus, a affirmé l’entraîneur Jason Maas. Le groupe n’a que cinq matchs d’expérience comme unité et ce n’est pas beaucoup. Nous préférons les garder ensemble tout en améliorant les différentes facettes du jeu autour d’eux, que ce soit le mouvement du quart, la compréhension des schémas, la communication entre le centre et le porteur de ballon pour ce qui est de la protection, etc. »

Bien que les Alouettes aient accordé 26 sacs en 5 rencontres cette saison, Maas a insisté pour dire que les membres de la ligne offensive faisaient du bon travail « si l’on regarde au-delà des statistiques ».

Il faut aussi rappeler que différents facteurs peuvent expliquer un sac – un déplacement inattendu du quart hors de la pochette, le quart qui garde le ballon trop longtemps parce que ses receveurs n’arrivent pas à se démarquer, une sélection prévisible des jeux parce que le jeu au sol ne fonctionne pas, etc.

« Lors du dernier match, nous avons accordé quatre sacs, a souligné Maas en revenant sur la défaite de 35-27 contre les Argonauts de Toronto le 14 juillet. Il y en a un où Cody [Fajardo, le quart des Alouettes] a échappé le ballon et un sur un jeu d’option qui était possiblement une mauvaise idée et dont le blâme peut revenir aux entraîneurs. Sur un autre, Cody a reculé trop loin.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Le quart Cody Fajardo (7) sous pression lors du match contre les Argonauts de Toronto le 14 juillet

« Tout ça s’additionne et augmente la pression sur la ligne offensive. Oui, les chiffres ne sont pas beaux, mais les joueurs de ligne offensive ne sont pas les uniques responsables de chaque sac. Nous ne pouvons pas regarder la situation de manière individuelle, mais plutôt dans son ensemble. »

Le garde Pier-Olivier Lestage croit que l’unité a progressé depuis la première semaine de la saison.

« Nous communiquons mieux ce que nous voyons dans le front adverse et nous utilisons des signaux pour relayer l’information au porteur de ballon, a-t-il indiqué. Les receveurs doivent aussi savoir quoi faire s’ils viennent en appui au niveau de la protection. »

Lestage et ses coéquipiers auront à l’œil dimanche James Vaughters et Mike Rose, qui ont réussi chacun cinq sacs pour les Stampeders depuis le début de la campagne.

Le quart Jake Maier connaît aussi un bon début de saison. Avant le début de la huitième semaine d’activité, il se classait deuxième dans la LCF avec 1672 verges de gains aériens et troisième avec 8 passes de touché.

Maier a toutefois aussi été victime de neuf interceptions, un sommet dans la LCF.

« Leur différentiel de revirements est de zéro, a noté Maas. Quand ils [les Stampeders] protègent le ballon, ils sont durs à battre. Sinon, ils peuvent être susceptibles de s’incliner. Ils ont disputé plusieurs matchs serrés et leur fiche pourrait être meilleure.

« Chaque match est difficile dans cette ligue. Nous allons donc nous concentrer sur notre travail dans l’espoir d’exploiter leurs faiblesses », a conclu Maas.