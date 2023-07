Avant d’appeler son agent, j’ai parlé à certains de ses anciens entraîneurs et même à des joueurs qui jouent ici et qui ont joué avec lui dans le passé. Selon ce qu’on m’a dit, c’est un bon coéquipier, qui va tout donner et bien s’entendre avec tout le monde. C’est ce à quoi je m’attends de lui.