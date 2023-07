Shawn Lemon (40), qui a signé un contrat avec les Alouettes lundi, a réussi 14 sacs et 29 plaqués défensifs avec les Stampeders de Calgary en 2022.

Le directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia, a profité de la récente semaine de congé pour évaluer son groupe et il a conclu qu’il devait mieux s’en tirer sur le plan de la guerre des tranchées entre les lignes offensives et défensives.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Cette évaluation a mené à l’embauche de Shawn Lemon, qui aura comme mission de créer de la confusion en pourchassant les quarts adverses.

« Pendant la semaine, nous avons parlé de la ligne de mêlée, a raconté Maciocia, mercredi, après le premier entraînement des Alouettes depuis un revers de 35-27 contre les Argonauts de Toronto le 14 juillet dernier. Même si nous sommes satisfaits du travail de la défensive, nous devons nous rendre plus souvent au quart adverse.

« Ça ne veut pas dire seulement qu’il faut réussir plus de sacs, mais il faut déranger le quart et le fatiguer au point où nous lui compliquons la vie », a ajouté Maciocia.

Lemon, qui a signé un contrat avec les Alouettes lundi, a réussi 14 sacs et 29 plaqués défensifs avec les Stampeders de Calgary en 2022. Il a également rabattu quatre passes, en plus de provoquer cinq échappés.

Il occupe le 15e rang de l’histoire de la Ligue canadienne de football avec 92 sacs et a été élu dans l’équipe d’étoiles de la LCF en 2022. Lemon a aussi remporté la coupe Grey avec les Stampeders en 2014 et avec les Argonauts de Toronto en 2017.

Cependant, l’Américain en sera à sa septième équipe dans la LCF. Il a été retranché par les Lions de la Colombie-Britannique durant le camp, afin de faire de la place à des joueurs canadiens. Il traîne aussi une réputation de joueur avec une forte personnalité qui peut ne pas plaire à tout le monde dans un vestiaire.

À ce sujet, Maciocia a insisté pour dire qu’il avait fait ses devoirs et qu’il n’avait aucune crainte de voir Lemon s’ajouter à son groupe.

« Il faut faire attention à ce qu’on entend parfois, a déclaré Maciocia. Beaucoup de monde disait la même chose au sujet de Trevor Harris l’an dernier et ce n’était pas le cas. Il a été tout un coéquipier et un meneur.

« Avant d’appeler son agent [à Lemon], j’ai parlé à certains de ses anciens entraîneurs et même à des joueurs qui jouent ici et qui ont joué avec lui dans le passé. Selon ce qu’on m’a dit, c’est un bon coéquipier, qui va tout donner et bien s’entendre avec tout le monde. C’est ce à quoi je m’attends de lui. »

Lemon, qui a aussi brièvement appartenu aux Blue Bombers de Winnipeg en 2011, ne souhaite pas compléter sa tournée de la LCF en aboutissant chez les Tiger-Cats de Hamilton d’ici la fin de sa carrière. Âgé de 34 ans, il espère fait son nid chez les Alouettes.

« J’aurais pu [rejoindre les Tiger-Cats], mais j’ai préféré venir ici, a répondu Lemon, questionné pour savoir s’il prévoyait un jour compléter sa tournée canadienne. Je suis content d’être ici et j’espère jouer ici pendant un bon moment. »

Les Alouettes (2-3) reprendront le collier dimanche soir, quand ils accueilleront les Stampeders (2-4) au stade Percival-Molson. On ne sait pas encore quel rôle aura Lemon lors de ce match.

En bon vétéran, Lemon a assuré avoir suivi tous les matchs de la LCF depuis le début de la saison, faisant ses devoirs en attendant de trouver un nouvel emploi.

« Habituellement, il n’y a que la terminologie qui est différente d’une équipe à l’autre, a noté l’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas. Personne ne réinvente la roue. Une fois qu’il se sera habitué à notre façon d’appeler les jeux, il sera prêt.

« Il y a aussi une question d’énergie. Il est à l’écart depuis les camps. Mais c’est un pro et ça se voit lors des réunions », a-t-il conclu.