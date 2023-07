Le commissaire de la NFL Roger Goodell et le nouveau propriétaire des Commanders Josh Harris

PHOTO BRUCE KLUCKHOHN, ASSOCIATED PRESS

(Bloomington) Les propriétaires de la NFL ont approuvé à l’unanimité la vente des Commanders de Washington de Dan Snyder à un groupe dirigé par Josh Harris et comprenant Magic Johnson, pour un montant record de 6,05 milliards de dollars US.

Dave Campbell et Stephen Whyno Associated Press

Les 32 propriétaires d’équipes ont voté pour la vente, soldée au prix le plus élevé pour une équipe sportive professionnelle en Amérique du Nord.

Après que le comité des finances ait approuvé l’accord avec le nouveau groupe, Harris Blitzer Sports and Entertainment, une réunion spéciale de la ligue a été convoquée pour l’examiner et voter avant le début de la saison 2023.

Natif du Maryland, Snyder possédait le club depuis 1999, date à laquelle il l’a achetée pour 800 millions. L’équipe n’a accédé aux éliminatoires que six fois en 24 ans, n’a remporté que deux de ces matchs et a obtenu une fiche globale de 166-226-2.

La formation a connu ses jours de gloire sous la gouverne de l’entraîneur Joe Gibbs : celui-ci a remporté trois fois le Super Bowl en 12 ans à la barre, de 1981 à 1992.

Hors du terrain, il y a eu une querelle avec des propriétaires minoritaires qui a conduit Snyder à racheter leurs parts de l’équipe.

Il y a aussi eu des allégations de harcèlement sexuel par d’anciens employés, ce qui a déclenché des enquêtes sur de l’inconduite en milieu de travail.

Maintes et maintes fois, Snyder a dit qu’il ne vendrait jamais l’équipe.

Or, en octobre dernier, le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, a déclaré qu’il y avait matière à écarter Snyder, ce qui aurait nécessité des votes d’au moins 24 des 31 autres clubs.

Deux semaines plus tard, Snyder et sa femme Tanya ont embauché une entreprise pour explorer la vente d’une partie ou de la totalité d’une des plus anciennes équipes de la NFL, établie dans la capitale américaine depuis 1937.

Le groupe présidé par Harris comprend David Blitzer, avec qui il est copropriétaire des 76ers de Philadelphie et des Devils du New Jersey.

Un homme d’affaires de la région de Washington, Mitchell Rales, et plus d’une douzaine d’autres personnes sont également impliqués.

Le groupe avait besoin et a reçu l’approbation de la ligue pour un accord qui a éclipsé celui de 4,35 milliards de l’héritier de Walmart Rob Walton, pour acquérir l’an dernier les Broncos de Denver.

Un grand défi pour l’avenir à long terme est un nouveau stade pour remplacer le FedEx Field, le domicile de l’équipe depuis 1997 à Landover, au Maryland.

Gagner l’estime des partisans est également une priorité majeure : Washington s’est classé dernier de la ligue pour l’assistance en 2022 et avant-dernier en 2021.

Renommé les Commanders en 2022, le club a abandonné le nom de Redskins en 2020 et a passé deux saisons comme « Équipe de football de Washington ».