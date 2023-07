La ligne à l’attaque des Alouettes de Montréal a pu compter sur le retour au jeu du garde à gauche Pier-Olivier Lestage lors de la séance d’entraînement de mercredi.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Le vétéran avait raté la rencontre perdue 17-3 aux mains des Blue Bombers de Winnipeg, samedi, au cours de laquelle son remplaçant, Philippe Gagnon, est tombé au combat.

On n’en sait guère plus sur la nature de la blessure à Gagnon, mais il porte maintenant un plâtre au bras gauche, possiblement en raison d’une fracture. Il ne serait donc pas surprenant que son nom soit ajouté à la liste des blessés pour six semaines plus tard cette semaine.

Les demis défensifs Ciante Evans et Dionté Ruffin, dont les noms sont inscrits sur la liste des blessés pour une rencontre, se sont entraînés sur les lignes de côté sans jamais revêtir leur casque. Le secondeur Avery Williams a cependant pris part aux exercices en compagnie de l’unité défensive de Noel Thorpe : une rare bonne nouvelle côté blessures par les temps qui courent.

À l’attaque, le demi William Stanback n’a pas été en mesure de terminer l’entraînement. On croyait d’abord à un coup de chaleur – torride, sur la surface synthétique entre le Stade olympique et le domicile du CF Montréal –, mais il semble que ce soit un virus qui a frappé Stanback. Peu importe, le porteur de ballon semblait mal en point et il était temps que l’équipe médicale ne lui trouve une place à l’air climatisé.

L’inscription sur la liste des blessés pour six matchs de Keshunn Abram la semaine dernière a par ailleurs forcé les Alouettes à tenter quelques combinaisons différentes aux abords du Stade olympique, lundi. En plus de Jake Harty, qui a participé au match face aux Bombers, Tyler Snead, Cole Spieker et James Letcher, de la formation d’entraînement, ont été mis à contribution. Idem pour le spécialiste des retours de bottés Chandler Worthy, utilisé dans quelques formations.

Avec seulement quatre touchés offensifs en trois matchs, il est clair que les Alouettes tentent de trouver la combinaison qui permettra de relancer l’attaque à plein régime. Jason Maas, qui a semblé exaspéré par certaines questions des médias lundi, a toutefois souligné qu’une meilleure communication des entraîneurs vers les joueurs pouvait être en cause.

Maas a notamment parlé du manque de cohésion et de communication entre l’unité offensive, ce qui a provoqué cinq sacs aux dépens de Cody Fajardo, qui a déjà été rejoint 15 fois derrière sa ligne de mêlée en trois rencontres seulement.

Fajardo a été victime de 77 sacs en 2022, le plus haut total dans la LCF. Parions qu’il s’agit là d’un titre qu’il ne souhaite pas défendre.