On ne sait pas encore qui va prendre la place de Brian Harelimana dans la formation des Alouettes, mais il semble qu’on sache déjà qui va remplacer le demi défensif Nafees Lyon contre les Tiger-Cats d’Hamilton.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Lyon ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers, mercredi, aux abords du Stade olympique. C’est plutôt Kabion Ento, qui fait présentement partie de la formation d’entraînement, qui a plutôt pris sa place lors des différentes répétitions de la défense.

On ne connaît pas la nature de la blessure de Lyon, qui s’était entraîné en compagnie du groupe plus tôt cette semaine. Face au Rouge et Noir d’Ottawa en semaine 1, il avait réussi trois plaqués.

Acquis des Elks d’Edmonton la saison dernière, Lyon avait amorcé six matchs avec les Alouettes, réussissant 27 plaqués en plus d’intercepter une passe, ramenée sur 52 verges pour un touché.

Harelimana a été libéré par les Alouettes dimanche. Le secondeur québécois, choix de quatrième tour des Alouettes en 2020, venait pourtant de signer un nouveau contrat de deux ans en avril dernier.

Lundi, l’entraîneur-chef Jason Maas avait expliqué qu’Harelimana a été victime de congestion à sa position.

Il sera remplacé par un joueur dont le nom fait actuellement partie de la liste des blessés des Alouettes.

Présentement, les noms du secondeur Bryce Notree, du demi défensif Kerfalla Exumé et de l’ailier défensif Avery Williams sont inscrits sur la liste des blessés pour un match. Les Alouettes doivent fournir leur formation de 45 joueurs 24 heures avant leur prochaine rencontre, qui aura lieu vendredi, quand ils rendront visite aux Tiger-Cats d’Hamilton.