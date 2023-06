Alouettes 22 – Rouge et Noir 21

Lent départ pour les Alouettes

Mis à part son 56e anniversaire, Danny Maciocia avait peu de choses à célébrer vendredi soir. Son équipe affrontait le Rouge et Noir, à Ottawa, lors du premier match préparatoire de la saison. En dépit d’une victoire in extremis de 22 à 21 des Alouettes, le directeur général aurait certainement souhaité une performance plus convaincante de son équipe.