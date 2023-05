(Trois-Rivières) Le receveur de passes Tyson Philpot ne s’est toujours pas entraîné avec ses coéquipiers des Alouettes de Montréal depuis le 26 mai. Pourrait-il rater le début de la saison ?

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Mercredi, après l’entraînement des siens au stade des Diablos du Cégep de Trois-Rivières, l’entraîneur-chef Jason Maas a clairement indiqué qu’il ne fallait pas compter sur lui pour parler des blessures subies par ses protégés. Mais le fait demeure que Philpot ne portait ni équipement ni crampons et qu’il a fait de longs exercices visant surtout ses muscles ischiojambiers aux abords du terrain.

Si le receveur canadien devait s’absenter, alors son absence se fera ressentir. Philpot, choix de premier tour, neuvième au total, en 2022, a capté 39 passes pour 459 verges et deux touchés. Il a été en uniforme pour les 18 rencontres des Alouettes, au cours desquelles il a aussi été utilisé en retours de bottés. En 24 occasions, il a ramené le ballon sur 511 verges. Des statistiques qui lui ont valu d’être finaliste au titre de recrue par excellence dans la Ligue canadienne de football.

Pour l’instant, le nom de Philpot n’a pas été inscrit sur la liste des blessés, ce qui sera effectué sous peu s’il ne peut amorcer la saison en même temps que le reste du groupe.

Il est déjà assuré qu’il ne sera pas du dernier match préparatoire ce vendredi au stade Percival-Molson, face aux Tiger-Cats d’Hamilton.

En son absence, la première unité de receveurs était composée des nouveaux venus Greg Ellingson et Austin Mack, ainsi que de Cole Spieker et des Canadiens Kaion Julien-Grant et Hergy Mayala.

Du lot, c’est Mayala qui en retire le plus grand bénéfice jusqu’ici. Mayala a signé un nouveau pacte avec l’équipe à quelques jours de l’ouverture du camp d’entraînement seulement, après avoir disputé les 18 rencontres du club l’an dernier.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Hergy Mayala

En 18 matchs, il a capté 33 passes pour des gains de 409 verges et deux majeurs — des chiffres semblables à ceux de Philpot. Comme ce dernier, Mayala avait aussi été un choix de premier tour, huitième au total, par les Stampeders de Calgary en 2019.

Il a d’ailleurs disputé ses deux premières saisons dans la métropole albertaine. Mayala a capté 67 passes pour 846 verges et cinq touchés — tous lors de sa première saison — pour les Stamps.

Aux dires de l’entraîneur des receveurs Mike Ionello, le natif du Congo de 27 ans a connu un très bon camp et sa polyvalence permettrait au club de l’utiliser aux cinq positions de receveur le cas échéant. Joueur canadien comme Philpot, son insertion dans la formation partante ne viendrait pas chambouler le ratio des Alouettes.

Ionello compte toujours sur une vingtaine de receveurs au camp, et il a admis que de difficiles décisions devront être prises d’ici samedi 22 h, date limite pour remettre sa formation de 45 joueurs et des 18 membres de la formation d’entraînement. Il s’agit d’un beau problème pour l’entraîneur, qui préfère avoir un large bassin de joueurs pour faire ses choix.