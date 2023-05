PHOTO STEVE LUCIANO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Eagan) Le commissaire Roger Goodell et la NFL se sont mis d’accord sur les paramètres d’une prolongation de contrat de trois ans qui le maintiendra en place jusqu’en 2027.

Associated Press

L’information est venue mardi du propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, lors des réunions de la ligue.

Le contrat actuel de Goodell expire en 2024. Il est commissaire de la ligue depuis qu’il a remplacé Paul Tagliabue en 2006.

« C’est toujours une bonne nouvelle, a déclaré Irsay en banlieue de Minneapolis, où les propriétaires ont tenu leurs réunions du printemps. Je pense que nous devons encore l’approuver pour ainsi dire, mais c’est pratiquement fait. »

Irsay a l’impression que Goodell prendra sa retraite après le nouveau pacte, et aussi qu’il va s’impliquer dans une forme de mentorat d’un successeur potentiel.

« Nous solliciterons sa contribution de toutes les manières possibles », a déclaré Irsay.

Goodell a tenté de minimiser le sujet et a refusé de confirmer un accord.

« Ce n’est pas prolongé aujourd’hui, c’est sûr. Je me suis concentré sur d’autres sujets, a dit Goodell. Il me reste un an. J’adore mon travail. Je ne doute pas que nous en viendrons à un accord. Quand ce sera fait, vous en serez informés. »

Irsay a évoqué aux journalistes la possibilité de diviser éventuellement le rôle en deux, un cadre supérieur pour les affaires et un pour le football, de la même manière que la plupart des équipes de la NFL sont dirigées.

« C’est une discussion saine à avoir, a dit Goodell. Le travail change au fil des ans. Cela a changé même depuis que je suis en poste. Je sais que nous aurons ces discussions au moment opportun. »