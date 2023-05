(Trois-Rivières) Il y a plusieurs postes disponibles à la position de receveur de passes chez les Alouettes de Montréal. Mais pas celle de receveur numéro un.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Ce poste appartient à Greg Ellingson, qui a signé un contrat d’une saison avec les Alouettes en février dernier après une saison minée par les blessures en 2022.

« Je n’aime pas dire que des gens ont un poste garanti, mais on le voit comme un receveur numéro un au début de la saison », a admis l’entraîneur-chef Jason Maas, lors de l’entraînement des siens, lundi, au stade des Diablos de Trois-Rivières.

« Il a déjà tout accompli dans la LCF et c’est un gars avec qui c’est facile de travailler pour les quarts-arrières. Vous aimez penser que les meilleurs se hisseront au-dessus de la mêlée au cours d’un camp d’entraînement et nous sommes convaincus que Greg sera en mesure de le faire. »

Ellingson a de grandes chaussures à chausser après le départ d’Eugene Lewis vers Edmonton. Mais l’Américain de 34 ans a tout vu, tout fait et tout gagné dans la LCF.

« Dans ma tête, c’est un échange un pour un, a fait valoir Michael Lionello, entraîneur des receveurs chez les Alouettes. Greg accomplit de grandes choses depuis si longtemps. C’est un grand professionnel. Tout ce qu’il a pu faire dans cette ligue, il l’a fait. J’ai bien hâte de voir ce qu’il va faire avec notre groupe. »

Il a été un grand atout jusqu’ici. Michael Lionello, entraîneur des receveurs chez les Alouettes, au sujet de Greg Ellingson

Ellingson a été ennuyé par des blessures la saison dernière, mais quand il a joué, il a été d’une grande aide aux Blue Bombers de Winnipeg, captant 38 ballons pour 598 verges et 3 touchés en 8 rencontres seulement. Il est revenu à temps pour les éliminatoires et a aidé les Bombers à atteindre la grande finale.

Il s’amène à Montréal après neuf saisons remplies de succès à Hamilton, Ottawa, Edmonton et Winnipeg. Il a capté 587 passes pour 8550 verges de gains et 45 touchés en carrière. Il a été nommé au sein des équipes d’étoiles de la division Est ou Ouest de 2016 à 2019, et au sein de l’équipe d’étoiles de la LCF en 2017.

« Au football, on doit refaire nos preuves chaque année, a humblement indiqué Ellingson. J’ai hâte de le faire. J’ai été au sein de plusieurs équipes qui ont atteint la finale et je sais ce que ça prend pour faire ça. J’espère apporter ce leadership ici. »

Ayant déjà joué sous les ordres de Maas, il devrait facilement apprendre le cahier de jeux.

« Il est très à l’aise puisqu’il a été avec moi à Ottawa et Edmonton dans le passé. Chaque année est différente. Il devra apprendre à connaître ses nouveaux coéquipiers et le système qu’on veut implanter ici, mais je m’attends à ce qu’il soit excellent sur le terrain et un grand leader pour nous. »

Pour les autres positions, 22 receveurs tentent d’impressionner l’équipe d’entraîneurs au camp.

« C’est du jamais-vu pour moi, a dit Lionello. Mais ça en vaut le coup.

« On veut de la constance. Vous pouvez être un grand athlète, mais pouvez-vous le faire de façon constante ? C’est ce qu’on recherche, car si vous n’êtes pas constant, vous êtes une faiblesse pour notre équipe. »

« On a amené plusieurs receveurs, car on a besoin de receveurs. Ils le savent, a noté le coordonnateur à l’attaque, Anthony Calvillo. Nous leur donnons toutes les opportunités de faire cette équipe. Nous leur avons envoyé toute l’information nécessaire cet hiver, y compris les cahiers de jeux. Maintenant, nous sommes en mesure de voir qui a fait ses devoirs. »

White et Jamieson à l’écart pour six semaines

Ce n’est pas une surprise, mais les Alouettes ont inscrit lundi les noms du receveur de passes Reggie White fils et du joueur de ligne offensive Sean Jamieson sur la liste des blessés pour six matchs.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Reggie White fils

Les deux joueurs s’étaient blessés dans le même match, une défaite de 24-18 subie à Ottawa au début d’octobre. White et Jamieson ont dû passer sous le bistouri, et c’est ce qui explique qu’ils ne sont pas prêts à effectuer un retour au jeu.

Cela signifie que les deux joueurs rateront assurément le début de la saison, puisque les matchs préparatoires ne comptent pas dans ce calcul.

La perte de White est particulièrement douloureuse pour les Alouettes, en raison des postes à pourvoir chez les receveurs de passes.

White a capté 53 passes pour des gains de 722 verges et 2 touchés en 15 rencontres en 2022. Maciocia, qui agissait comme entraîneur-chef la saison dernière, avait eu recours à un comité pour combler sa perte, faisant notamment appel au jeune Tyson Philpot, recrue par excellence dans l’Est en 2022.

Jamieson était quant à lui le partant à la position de centre jusqu’à sa blessure. David Brown l’avait remplacé pour le reste de la saison et les éliminatoires. Justin Lawrence et Rodeen Brown participent également au camp à cette position. Le garde à droite Kristian Matte, vétéran de 13 saisons, a déjà joué au centre également.