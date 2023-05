(Flowery Branch) Le deuxième jour du mini-camp des recrues des Falcons était le troisième jour de Matthew Bergeron comme garde gauche.

Charles Odum Associated Press

Plaqueur avec Syracuse, le Québécois de 23 ans a été repêché au deuxième tour par Atlanta le mois dernier, 38e au total.

Ayant œuvré comme garde au Senior Bowl, Bergeron savait que les Falcons songeaient à l’amener plus à l’intérieur.

L’échange avec Indianapolis a montré que les Falcons voient l’athlète de Victoriaville comme candidat immédiat à un poste de partant.

Le poste de garde gauche est disponible, car Elijah Wilkinson a conclu une entente avec l’Arizona, comme joueur autonome.

« Je ne me mets pas de pression, a dit Bergeron à propos de s’attendre à jouer ou être partant comme recrue. Je vais me donner à 110 % chaque jour et voir où ça va me mener. »

Les Falcons ont dans l’esprit que le gaillard de six pieds cinq et 318 livres a les qualités athlétiques pour pallier l’inexpérience.

« Je pense que je m’en sors bien, a confié Bergeron, après l’entraînement de samedi.

Il a dit que la partie la plus exigeante est la rapidité requise pour jouer comme garde.

C’est vraiment plus rapide. Au poste de garde, tout arrive tout de suite. Il faut bouger plus vite avec les mains et les pieds. Matthew Bergeron

Jovaughn Gwynn, un choix de septième ronde de Caroline du Sud, peut être un candidat comme centre ou comme garde.

Lorsque les vétérans rejoindront les recrues pour le mini-camp et le camp cet été, Matt Hennessey, Justin Shaffer et Jalen Mayfield seront aussi de la compétition pour être garde gauche.

Shaffer, un choix de repêchage de 2022, participe au mini-camp des recrues.

Bergeron a hâte d’apprendre des vétérans, dont le garde droit partant Chris Lindstrom.

« J’ai échangé quelques messages avec Chris, a dit Bergeron. Il m’a juste félicité et m’a dit qu’on allait se mettre au travail.

« Je lui ai dit que je suis très content de pouvoir apprendre de lui, l’un des meilleurs gardes de la ligue. »

Bergeron a impressionné le DG Terry Fontenot et l’entraîneur-chef Arthur Smith avec son style de jeu robuste, notamment lors des jeux au sol, avec Syracuse.

PHOTO BRYNN ANDERSON, ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Falcons, Arthur Smith

Smith a mentionné que Bergeron a les bons instincts.

Bergeron a dit qu’il va bien s’intégrer dans ce club où l’accent est mis sur la course.

Cette orientation a été confirmée quand on s’est tourné vers le demi-offensif Bijan Robinson, huitième choix au total.

« La mentalité de l’équipe est de courir avec le ballon et je suis ravi d’en faire partie », a déclaré Bergeron.

Bergeron a dit que Robinson est un gars formidable qui sait être humble.

« On a rapidement établi des liens, a dit Bergeron. J’ai hâte de bloquer pour lui, à l’entraînement ou dans les matchs. »