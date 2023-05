PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ashburn) Le groupe de Josh Harris a accepté d’acheter les Commanders de Washington de Dan Snyder et sa famille, vendredi.

Stephen Whyno Associated Press

Les parties ont annoncé l’accord environ un mois après une entente de principe pour une vente au montant record de 6,05 milliards de dollars US.

Il s’agit du prix le plus élevé payé pour une équipe sportive en Amérique du Nord, dépassant les 4,55 milliards US que Robert Walton a payés pour les Broncos de Denver, l’an dernier.

L’accord doit être approuvé par les trois quarts des propriétaires de la NFL.

Harris a grandi en banlieue de Washington à Chevy Chase, dans le Maryland.

« Nous sommes très heureux d’avoir conclu un accord pour la vente des Commanders à Josh Harris et son impressionnant groupe de partenaires », ont déclaré Snyder et sa femme Tanya, dans le communiqué.

Snyder est propriétaire de l’équipe depuis 1999, lorsqu’il a acheté l’équipe chérie de son enfance pour 750 millions US.

Snyder a vendu le club à la suite d’une enquête du Congrès sur de l’inconduite en milieu de travail au sein des Commanders.

Le groupe de Harris inclut notamment David Blitzer, le membre du Panthéon du basketball Magic Johnson et Mitchell Rales, un milliardaire de la région de Washington.

Harris et Blitzer sont les propriétaires des 76ers de Philadelphie depuis 2011 et des Devils du New Jersey depuis 2013.