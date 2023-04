PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un groupe dirigé par Josh Harris et Mitchell Rales comprenant notamment Magic Johnson aurait conclu une entente de principe pour se porter acquéreur des Commanders de Washington de Dan Snyder pour la somme de 6 milliards US, une somme record pour une équipe professionnelle nord-américaine, selon ce qu’a appris l’Associated Press.

Rob Maaddi et Stephen Whyno Associated Press

Cette source a requis l’anonymat puisque l’entente n’a pas encore été finalisée. Une autre source a révélé à l’agence américaine que la proposition n’avait pas encore été soumise à l’approbation de la NFL.

Un porte-parole des Commanders a déclaré que l’équipe n’était pas en mesure de commenter pour l’instant. La ligue a refusé de commenter.

Une fois que l’entente sera approuvée, Harris détiendra des parts dans trois équipes professionnelles nord-américaines. David Blitzer et lui détiennent les 76ers de Philadelphie de la NBA depuis 2011 et les Devils du New Jersey de la LNH depuis 2013.

La transaction a d’abord été rapportée par Sportico.