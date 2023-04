(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont prolongé le contrat du botteur québécois David Côté jusqu’à la fin de la saison 2024.

La Presse Canadienne

Le footballeur de 6 pieds 4, 215 livres, a réussi 44 de ses 51 placements tentés en 2022. Son taux de réussite de 86,3 % le plaçait au quatrième rang de la LCF à ce chapitre. Le jeune botteur de 26 ans, qui en était seulement à sa deuxième saison professionnelle, a mené le circuit canadien en réussissant 16 placements de plus de 40 verges.

Côté s’est aussi acquitté de la tâche des bottés d’envoi, conservant une moyenne de 62,4 verges sur 70 bottés en 2022.

Lors des deux rencontres éliminatoires des Alouettes l’automne dernier, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval a réussi six de ses sept tentatives de placement, en plus de conserver une moyenne de 58,9 verges sur sept bottés d’envoi.

Choix de cinquième ronde (45e au total) des Alouettes lors du repêchage 2021, Côté a été nommé le joueur par excellence au sein des unités spéciales ainsi que la recrue par excellence des Alouettes quelques mois après sa sélection.