(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé vendredi qu’ils ont fait signer un contrat au plaqueur défensif américain Israel Antwine.

La Presse Canadienne

Antwine, un athlète de six pieds, quatre pouces et 295 livres, a joué trois saisons avec les Cowboys de l’Université Oklahoma State.

En 34 parties, il a accumulé 29 plaqués défensifs et 36 assistés et plus de forcer un échappé et d’en recouvrer un. Il a porté les couleurs des Buffaloes de l’Université du Colorado à sa première année universitaire.

En 2019, il a reçu une mention All-Big 12 (entraîneurs). En 2020, le joueur de 22 ans a été voté sur la première équipe Academic All-Big 12.

En 2021, le natif d’Oklahoma City en Oklahoma a été choisi sur la deuxième équipe Academic All-Big 12. Il a fait partie de l’organisation des Jaguars de Jacksonville l’an dernier.