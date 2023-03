Les Cowboys de Dallas ont libéré le porteur de ballon Ezekiel Elliott mercredi, mettant fin à une union de sept saisons avec le joueur qui n’a jamais retrouvé la forme de ses premières années dominantes.

Schuyler Dixon Associated Press

Elliott sera désigné pour une libération après le 1er juin, selon une personne qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car l’équipe n’a pas révélé les détails de la décision. Cette décision permettra aux Cowboys d’économiser environ 11 millions US sous le plafond salarial cette saison.

Le propriétaire et directeur général Jerry Jones a déclaré que la décision était mutuelle. Elle laisse Elliott, 27 ans, poursuivre sa carrière avec une autre équipe comme joueur autonome et donne aux Cowboys plus de flexibilité financière pour assembler sa formation.

« C’est l’une des parties les plus difficiles de la gestion d’une équipe », a déclaré Jones, qui a publié des déclarations tout aussi sincères après les départs liés au plafond salarial de DeMarcus Ware et de Dez Bryant au cours de la dernière décennie.

« Des moments comme celui-ci arrivent, et des décisions et choix extrêmement difficiles sont faits. Pour l’équipe. Pour moi personnellement. Pour les joueurs aussi, a ajouté Jones. Nous aurons toujours une place et un amour spéciaux pour “Zeke”. »

Alors qu’Elliott a terminé 2022 avec 12 touchés par la course lors d’une deuxième saison consécutive au cours de laquelle les Cowboys ont atteint les éliminatoires, sa production globale n’a jamais égalé la valeur d’une prolongation de 90 millions US sur six ans qu’il a signée pour mettre fin à une grève pendant la présaison en 2019.

Pendant que la production d’Elliott s’effondrait, le choix de quatrième ronde en 2019 Tony Pollard est devenu la meilleure option du quart-arrière Dak Prescott.

Elliott a récolté 8262 verges de gains en carrière par la course, ce qui le classe troisième meilleur de l’histoire de l’équipe derrière le membre du Temple de la renommée Emmitt Smith, meilleur de la NFL, et Tony Dorsett. Elliott termine aussi son séjour chez les Cowboys au troisième rang derrière Smith et Dorsett avec 68 touchés au sol en carrière.