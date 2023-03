PHOTO STEVE LUCIANO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Le centre Jason Kelce, des Eagles de Philadelphie, a gazouillé lundi qu’il sera de retour pour disputer une 13e saison dans la NFL.

Associated Press

Kelce est depuis longtemps l’un des piliers des Eagles et l’un des meilleurs centres de la ligue.

Lors du dernier Super Bowl, il a joué contre son frère cadet Travis, ailier rapproché des Chiefs de Kansas City. Ces derniers ont battu les Eagles 38-35.

Kelce disputait alors un 149e match de suite.

L’athlète de 35 ans a été un choix de sixième ronde en 2011.

« J’ai beaucoup réfléchi à la pertinence de jouer une autre saison, a écrit Kelce. Après en avoir discuté avec ma femme et plusieurs autres amis et membres de ma famille, j’ai décidé de revenir pour une autre année. Merci à tous mes supporters et à tous mes détracteurs d’avoir nourri la flamme. Je n’ai pas encore fini ! »