Une entente a été conclue pour l’achat des Alouettes de Montréal. La transaction sera annoncée ce vendredi.

Le nouveau propriétaire de l’équipe sera révélé en matinée ; on saura alors s’il s’agit de Québecor ou du principal dirigeant de ce conglomérat montréalais, Pierre Karl Péladeau.

Une conférence de presse est prévue au Stade olympique, a appris La Presse. Le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF), Randy Ambrosie, sera présent pour l’annonce.

Au début des négociations officielles et exclusives entamées à la mi-février, il semblait que Québecor était l’acquéreur privilégié. Mais durant le processus, Pierre Karl Péladeau aurait envisagé d’acheter l’équipe en son nom personnel.

Cette avenue était même sérieusement considérée, selon nos informations.

Une telle décision donnerait les coudées franches à Pierre Karl Péladeau dans la gestion de l’organisation et éviterait notamment un impact sur la rentabilité du secteur Sports et divertissement de Québecor Média, qui comprend notamment les Remparts de Québec et l’Armada de Blainville-Boisbriand, deux formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ainsi que les activités de gestion et d’exploitation du Centre Vidéotron, à Québec.

Les Alouettes ont perdu plusieurs millions en 2019. Ils ont aussi perdu de l’argent en 2020, la saison de la LCF ayant été annulée cette année-là en raison de la pandémie. L’équipe a également perdu plusieurs millions en 2021, alors que les pertes de l’an passé sont évaluées entre 6 et 8 millions.

Pierre Karl Péladeau est PDG de Québecor et aussi son actionnaire de contrôle. Forbes estime la fortune personnelle de l’ancien chef du Parti québécois à 1,8 milliard US.

L’exclusivité des négociations pour l’achat des Alouettes a vite été accordée à Québecor peu après la mise en vente officielle de l’équipe à la mi-février par la Ligue canadienne de football. Le commissaire de la ligue avait d’ailleurs indiqué à ce moment avoir déjà amorcé un processus « accéléré » pour vendre l’équipe à de nouveaux propriétaires.

Le club de football montréalais est sous tutelle de la LCF depuis le 14 février.

Le commissaire Randy Ambrosie avait indiqué le mois dernier que le circuit qu’il dirige avait acquis les Alouettes de leurs anciens propriétaires, Gary Stern et la succession de feu Sid Spiegel.

Le club avait été acheté en 2020 par les hommes d’affaires ontariens Sid Spiegel et Gary Stern. La saison avait été annulée cette année-là en raison de la pandémie, et la mort de Sid Spiegel l’année suivante avait créé un vide et de l’incertitude autour de l’avenir de l’équipe.

La gestion du processus de vente des Alouettes a été confiée à Park Lane, une banque d’affaires de Santa Monica, en Californie, qui compte la Ligue canadienne de football parmi les clients à qui elle fournit notamment des services de consultation.

Le conglomérat montréalais Québecor, dont l’action se négocie à la Bourse de Toronto, doit l’essentiel de ses revenus et de ses profits à sa filiale Vidéotron et détient une participation de 65 % dans le Groupe TVA.