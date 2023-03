Québecor est l’acquéreur privilégié pour devenir le prochain propriétaire des Alouettes de Montréal et donc en position favorable pour boucler la transaction.

Le conglomérat montréalais dirigé par Pierre Karl Péladeau est en négociations exclusives depuis plus d’une semaine dans le but de réaliser cette opération. Selon nos informations, l’exclusivité a vite été accordée à Québecor peu après la mise en vente officielle de l’équipe à la mi-février par la Ligue canadienne de football.

La décision d’accorder aussi rapidement l’exclusivité à Québecor étonne d’ailleurs un homme d’affaires au fait du dossier qui demande à ne pas être identifié parce qu’il n’est pas autorisé à en discuter publiquement. « Du jamais vu », dit cet investisseur qui croit que les jeux sont faits dans cette affaire.

Le fait que la proposition de Québecor vient d’un acheteur unique, par opposition à un groupe d’investisseurs, et les différentes plateformes de Québecor permettant de faire rayonner l’équipe sont deux éléments militant en faveur de l’entreprise québécoise comme acquéreur privilégié, selon nos informations. La télédiffusion des matchs des Alouettes appartient toutefois jusqu’en 2025 à la chaîne rivale de TVA Sports, RDS, propriété de Bell.

Les discussions avec Québecor, d’abord rapportées jeudi par The Montreal Gazette, ont atteint un stade avancé dans ce processus de vente qualifié d’« accéléré » par la ligue. L’annonce officielle d’une transaction pourrait donc survenir rapidement si les parties impliquées arrivent à une entente finale.

Toute chose étant relative, la valeur de l’équipe n’est pas très élevée étant donné la situation financière dans laquelle se trouve l’équipe. Les Alouettes ont perdu une dizaine de millions en 2019 et près de cinq millions en 2021.

« Ça ne s’est pas bousculé pour mettre la main sur l’équipe », indique une autre personne au fait du dossier qui demande aussi l’anonymat parce qu’elle n’est pas autorisée à parler du dossier dans les médias.

Le processus de vente des Alouettes est dirigé par la firme Park Lane, une banque d’affaires de Santa Monica, en Californie, qui compte la Ligue canadienne de football parmi les clients à qui elle fournit entre autres choses des services de consultation.

Park Lane a déjà obtenu des mandats auprès des Bengals de Cincinnati, de la Ligue nationale de football, ainsi qu’auprès d’équipes de la LNH, de la NBA et du baseball majeur, selon ce qu’indique le site internet de la firme.

Nos messages laissés chez Park Lane et chez Québecor sont demeurés sans réponses.

Toujours selon nos renseignements, l’importance de conserver une équipe de football professionnelle à Montréal et l’aspect francophone plus important dans l’entourage de l’équipe ces dernières années sont des facteurs ayant alimenté l’intérêt de Pierre Karl Péladeau.

L’équipe de football montréalaise à la recherche d’un nouveau propriétaire est sous tutelle de la Ligue canadienne de football depuis le 14 février. Mario Cecchini est aussi de retour à la présidence de façon intérimaire depuis ce jour.

Les Alouettes ont récemment perdu leur quart-arrière, Trevor Harris, au profit des Roughriders de la Saskatchewan. L’équipe montréalaise désormais dirigée par Jason Maas a cependant fait l’acquisition du quart-arrière Cody Fajardo le mois dernier. C’est lui qui est présentement le favori pour diriger l’offensive des Alouettes cet été.

Si Québecor acquiert les Alouettes, il sera intéressant de voir quelles modifications seront apportées à la gestion et aux opérations afin de savoir notamment qui dirigera l’organisation et quelle stratégie de relance sera adoptée pour mousser la vente de billets et l’intérêt des amateurs.

L’équipe joue présentement au stade Percival-Molson (Université McGill) et tient ses séances d’entraînement au Parc olympique.

Le commissaire de la Ligue canadienne de football, Randy Ambrosie, avait indiqué à la mi-février que le circuit avait acquis les Alouettes de leurs anciens propriétaires, Gary Stern et la succession de feu Sid Spiegel.

Les Alouettes avaient été achetées en 2020 par les hommes d’affaires ontariens Sid Spiegel et Gary Stern. La saison a été annulée cette année-là en raison de la pandémie et le décès de Sid Spiegel l’année suivante avait créé un vide et de l’incertitude autour de l’avenir de l’équipe.

Québecor est déjà propriétaire de deux équipes sportives : les Remparts de Québec et l’Armada de Blainville-Boisbriand, deux formations de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

Ces deux clubs font partie du secteur Sports et divertissement de Québecor Média qui comprend aussi les activités de gestion et d’exploitation du Centre Vidéotron, à Québec.

Québecor, dont l’action se négocie à la Bourse de Toronto, a d’imposants moyens financiers à sa disposition. L’entreprise gère toutefois présentement un dossier beaucoup plus important pour son avenir que celui des Alouettes. La direction tente d’élargir les activités de sa filiale Vidéotron en Ontario et dans l’ouest du pays en réalisant l’acquisition de la filiale sans fil de Shaw, Freedom Mobile.

Cette transaction de 2,8 milliards de dollars est en attente d’approbation par Ottawa. Ce projet d’acquisition dans le secteur des télécommunications fait partie d’une plus grande opération qui doit permettre à Rogers d’acheter Shaw, un accord financier évalué à 26 milliards.

Québecor contrôle d’autre part 65 % des actions du Groupe TVA, une autre entreprise inscrite en Bourse qui fait actuellement l’objet de spéculation entourant la possibilité d’un rachat complet des actions par l’entreprise dirigée par Pierre Karl Péladeau.