L’avenir du propriétaire des Commanders de Washington Dan Snyder fera partie des discussions lors d’une rencontre des dirigeants qui se déroulera bientôt en Floride en prévision des assises annuelles de la NFL qui auront lieu à la fin du mois de mars en Arizona, selon une source au fait de la situation.

Rob Maaddi et Stephen Whyno Associated Press

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press mardi puisqu’elle n’a pas reçu l’autorisation de discuter des détails. Elle a ajouté qu’un vote pour expulser Snyder, s’il choisit de demeurer propriétaire de l’équipe, pourrait avoir lieu.

Le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, a déclaré lors d’une rencontre de la NFL en octobre qu’« il y a matière à exclure » Snyder. Ça prendrait toutefois l’accord de 24 des 31 propriétaires de la NFL pour qu’une telle suggestion se concrétise.

Deux semaines après les commentaires d’Irsay, et alors qu’une panoplie d’enquêtes portant sur le climat de travail, les finances et le comportement de Snyder lui-même dans les bureaux de la concession étaient en cours, sa femme Tanya et lui ont embauché une entreprise « pour étudier toutes les options envisageables ».

Questionné à l’époque à savoir si la famille Snyder songeait à se départir de l’équipe, un porte-parole avait répondu que « nous analysons toutes les avenues ».

Le processus de vente des Commanders a lancé la machine à rumeurs, et les noms du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, du propriétaire des 76ers de Philadelphie et des Devils du New Jersey, Josh Harris, ainsi que du propriétaire des Rockets de Houston, Tilman Fertitta, ont circulé. Le New York Post a rapporté que Snyder avait empêché Bezos de déposer une offre, en dépit du fait qu’il a embauché une entreprise pour étudier toutes les options envisageables.

Les Commanders ont nié les articles qui ont été publiés au sujet du processus de vente de l’équipe, et des requêtes de Snyder pour qu’une transaction soit conclue. L’équipe a indiqué dans un communiqué diffusé lundi soir qu’un article du Washington Post publié quelques heures plus tôt était « tout simplement erroné ».

Citant des sources anonymes, le Post a rapporté que Snyder et ses avocats ont demandé aux autres propriétaires de la NFL et à la ligue de le dédommager pour d’éventuelles poursuites s’il vend l’équipe, et menacé de les poursuivre s’ils ne le faisaient pas.

Le quotidien américain a ajouté que Snyder souhaite aussi que les conclusions d’une enquête de la NFL demeurent privées, ce qui aurait courroucé les propriétaires et relancé l’idée de procéder à un vote pour l’expulser.

Un porte-parole de la NFL a refusé de commenter les informations contenues dans l’article du Post, mardi.