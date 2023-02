Les Alouettes de Montréal ont ajouté quatre nouveaux visages à leur personnel d’entraîneurs en vue de la prochaine campagne de la Ligue canadienne de football, mardi matin.

La Presse Canadienne

L’ex-joueur Tyrell Sutton effectuera un retour dans le nid et dirigera les demis offensifs, tout comme Chandler Jones, qui a été nommé entraîneur adjoint des demis défensifs, et que Corvey Irvin, qui dirigera la ligne défensive.

De plus, Dave Jackson a été nommé entraîneur adjoint aux unités spéciales.

Sutton a porté le chandail des Alouettes de 2013 à 2018 et a été élu sur l’équipe d’étoiles de la LCF en 2015. Plus récemment, il a été entraîneur bénévole avec les Phénix du Collège André-Grasset durant l’entre-saison.

De son côté, Irvin rentre aussi au bercail, après avoir joué pour les Oiseaux en 2014 et 2015.

Jones effectue quant à lui un retour dans la métropole après un passage sur l’équipe d’entraînement des Alouettes en 2015.

Les Alouettes ont profité de l’occasion pour confirmer les retours de Byron Archambault (adjoint à l’entraîneur-chef et coordonnateur des unités spéciales), Anthony Calvillo (coordonnateur offensif et entraîneur des quarts), Noel Thorpe (coordonnateur défensif et entraîneur des demis défensifs), Luc Brodeur-Jourdain (entraîneur de la ligne offensive), Michael Lionello (coordonnateur de l’attaque aérienne et entraîneur des receveurs) et Greg Quick (entraîneur des secondeurs).

Par ailleurs, Allyson Sobol a été nommé responsable des opérations football. Elle a travaillé au sein de l’administration des Alouettes et des relations communautaires au cours des dernières années.