La Ligue canadienne de football (LCF) a annoncé mardi qu’elle reprenait la propriété des Alouettes.

La Presse

Le circuit a également annoncé que Mario Cecchini était nommé président par intérim de l’équipe. Dans un communiqué, la LCF précise qu’il « assurera la gestion des opérations quotidiennes des affaires de l’organisation sous la direction et la supervision du bureau de la Ligue. »

« Le directeur général Danny Maciocia continuera de se concentrer sur l’important travail de bâtir la formation de l’équipe en prévision de la saison 2023 », ajoute la LCF.

Par ailleurs, la Ligue annonce avoir amorcé un processus de vente accéléré et formel, qui est dirigé par son partenaire Park Lane, une banque d’investissement spécialisée du monde sportif et une importante société de conseil.

Selon la LCF, plusieurs groupes ont déjà exprimé leur intérêt pour acheter les Alouettes, y compris des groupes dont les membres habitent ou œuvrent à Montréal ou dans la province de Québec.

« Cette étape met fin à l’association de l’équipe avec la succession du regretté Sid Spiegel et avec Gary Stern. La LCF tient à leur exprimer sa gratitude pour leur gestion des Alouettes. Sid Spiegel et Gary Stern ont acheté l’équipe en 2020, à un moment charnière de l’histoire du club. Ils ont mis en place une solide équipe de direction, tant du côté des affaires que de celui des opérations football de l’organisation. À la suite du décès de Sid, en 2021, sa succession et Gary ont poursuivi leur mission d’offrir une équipe de football gagnante et divertissante. L’organisation est plus solide en raison de ces contributions, la preuve étant l’intérêt actuel démontré envers l’avenir des Alouettes. »