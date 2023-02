(Los Angeles) Tom Brady ne passera pas immédiatement des terrains aux cabines de télédiffusion.

Associated Press

Brady a déclaré à Colin Cowherd lundi dernier lors de l’épisode de « The Herd » sur FS1 et Fox Sports Radio qu’il ne commencera pas sa carrière avec le réseau Fox avant la saison 2024.

Le septuple vainqueur du Super Bowl – qui a pris sa retraite la semaine dernière après 23 ans de carrière avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Buccaneers de Tampa Bay – a signé un contrat de 10 ans avec le réseau Fox en mai dernier pour devenir l’analyste phare de la chaîne une fois ses crampons raccrochés pour de bon.

Brady a argumenté cette décision en disant qu’il ne voulait pas se précipiter et qu’il voulait rattraper son retard sur d’autres aspects de sa vie.

« Je pense qu’il y a une chose que j’ai toujours suivie dans ma carrière, que ce soit lorsque j’ai été repêché par les Patriots ou dans mes ententes contractuelles avec les Bucs, c’est que je voulais être pleinement engagé dans ce que je fais et ne jamais laisser tomber les gens », a précisé Brady.

« Je veux être excellent dans ce que je fais, et cela prend toujours du temps et un plan d’action, un apprentissage, une croissance et une évolution. J’ai tellement de gens sur qui compter, et qui pourraient me soutenir dans cette croissance ».

Brady devrait éventuellement rejoindre Kevin Burkhardt au sein de l’équipe numéro un chez Fox. Burkhardt et Greg Olsen commenteront leur premier Super Bowl dimanche lorsque les Chiefs de Kansas City affronteront les Eagles de Philadelphie.

La chaîne Fox, qui diffusera son 10e Super Bowl dimanche, détient également les droits du Super Bowl LIX à La Nouvelle-Orléans à la fin de la saison 2024. Brady ne devrait pas faire partie de la couverture d’avant-match de Fox dimanche.